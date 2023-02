Ist wieder als Bobby Axelrod an Bord: Damien Lewis macht eine Auszeit von der Auszeit.

Nach fünf Staffeln kehrte Damian Lewis der Finanzserie "Billions" den Rücken. Zur kommenden siebten Season soll die Figur des kriminellen Wall-Street-Bankers Bobby Axelrod aber ein Comeback feiern. Die Trauerpause des britischen Schauspielers ist damit wohl vorbei.

Damian Lewis kehrt zu "Billions" zurück. Nach nur einer Staffel Pause wird der Schauspieler in der siebten Season der Wall-Street-Serie ein Comeback als Robert "Bobby" Axelrod feiern. Das verriet der 52-jährige Lewis im Interview mit Stephen Colbert in dessen Late-Night-Show. "Bobby ist zurück. Er kommt zurück", versprach Damian Lewis den Fans in der Show. "Es ist aufregend, er war ein paar Staffeln nicht dabei." Wann es allerdings soweit ist, konnte oder wollte der Darsteller nicht verraten. Auch ob es sich um einen Gastauftritt oder ein reguläres Comeback handelt, sagte der Brite nicht.

Mit den "ein paar Staffeln", die Bobby nicht in "Billions" zu sehen war, hat Damian Lewis natürlich übertrieben. Der kriminelle Hedgefond-Manager hatte die Serie mit dem Ende der fünften Staffel im Herbst 2021 verlassen. Seitdem ist nur eine Season ins Land gegangen.

Lewis hatte sich 2021 mit einem emotionalen Tweet verabschiedet. "Es war ein Vergnügen und ein Privileg, 5 Staffeln lang Axe zu spielen, zusammen mit einigen der klügsten, witzigsten und talentiertesten Darstellern und Mitarbeitern, mit denen ich je gearbeitet habe", schrieb er in dem Tweet. "Ich werde die 'Billions'-Familie vermissen. Jep, manche Jobs sind mehr als nur ein Job.... Liebe".

Überdruss und Familienauszeit

Damian Lewis wollte damals kürzertreten und sich um seine Familie kümmern. Seine Frau Helen McCrory war im April 2021 an Krebs gestorben. Die britische Harry-Potter-Darstellerin war nur 52 Jahre alt geworden. Gegenüber der "New York Times" hatte Lewis aber auch verraten, dass er der Figur des Bobby etwas überdrüssig geworden sei.

Der Sender Showtime hat ebenfalls das Comeback von Bobby Axelrod verkündet. "Allianzen werden auf den Kopf gestellt", heißt es zudem im Ankündigungstext. "Alte Wunden werden zu Waffen. Loyalitäten werden auf die Probe gestellt. Verrat nimmt epische Ausmaße an. Feinde werden zu misstrauischen Freunden."