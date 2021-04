An der Seite von Brad Pitt in "Interview mit einem Vampir" gelingt Helen McCrory im Jahr 1994 der Durchbruch. Dem jüngeren Publikum ist sie jedoch vor allem aus dem "Harry Potter"-Universum und der Hitserie "Peaky Blinders" bekannt. Nun ist die britische Schauspielerin im Alter von 52 Jahren verstorben.

Die britische Schauspielwelt trauert um Helen McCrory. Sie starb im Alter von 52 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das gab ihr Ehemann, "Homeland"-Star Damian Lewis, in einem Statement auf Twitter bekannt.

"Harry Potter"-Fans kennen McCrory vor allem als Narzissa Malfoy. (Foto: imago images/Ronald Grant)

Nach einem "heroischen Kampf gegen den Krebs" sei sie friedlich zu Hause eingeschlafen. "Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos. Gott, wir lieben sie und wissen, wie glücklich wir sind, sie in unserem Leben gehabt zu haben", schrieb Lewis. Das Paar war seit 2007 verheiratet, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Die in London geborene Helen McCrory studierte an der Universität der Künste London. Die Schauspielerin mit walisischen und schottischen Wurzeln erhielt zunächst kleinere TV-Rollen, bevor sie im Film "Interview mit einem Vampir" (1994) zu sehen war. Es folgten Auftritte in "Casanova" (2005), "Geliebte Jane" (2007) oder "Die Queen" (2006). In Letzterem spielte sie Cherie Blair, Ehefrau des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair.

Dem jüngeren Publikum ist sie vor allem aus der "Harry Potter"-Reihe bekannt. Dort verkörperte sie Narzissa Malfoy, die Mutter von Draco Malfoy. Des Weiteren spielte sie in der erfolgreichen britischen Serie "Peaky Blinders" die furchtlose Polly Gray. 2017 wurde ihr von der Queen der Titel Order of the British Empire (OBE) verliehen.