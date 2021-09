Vor zwei Tagen verabschiedet sich Daniel Craig bei der Premierenfeier zum neuen James-Bond-Film final von der 007-Rolle. Begleitet wird er dabei von seiner ältesten Tochter, die unter anderem in New York lebt. Und dort wird es auch ihren Vater beruflich bald wieder hinziehen.

Am Dienstagabend ließ sich Daniel Craig auf der Weltpremiere des James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" zum letzten Mal als 007 feiern. Mit dabei war zum ersten Mal auch seine älteste Tochter Ella Loudon.

Die 29-Jährige arbeitet als Model und hatte so auch keine Scheu vor den Fotografen am Rande des roten Teppichs. Loudon kam in einer schwarzen Smokingjacke, die sie mit einer legeren Marlenehose und einer cremefarbenen Seidenbluse kombinierte. Die Hände steckten lässig in ihren Hosentaschen, als sie neben ihrem Vater posierte.

Ella Loudon ist bei Select Model unter Vertrag und arbeitet seit mehreren Jahren als Model für verschiedene Labels und Zeitschriften. Sie liebt Vintage-Mode und hat laut "Daily Mail" in einem früheren Interview erzählt, dass sie gerne mit ihrer Stiefmutter Rachel Weisz shoppen geht. Loudon stammt aus Craigs erster Ehe mit der Schottin Fiona Loudon. Das Paar ließ sich 1994 nach nur zwei Jahren Ehe scheiden. Die Tochter wuchs bei ihrer Mutter in London auf, ehe sie nach New York ging, um Theater und Schauspiel zu studieren. Inzwischen pendelt sie zwischen der Ostküstenmetropole und Los Angeles.

Craig gibt den Macbeth

In New York wird Daniel Craig in Zukunft auch wieder häufiger anzutreffen sein. Im kommenden Jahr soll der 53-jährige Brite nämlich an den Broadway zurückkehren. Er wird die gleichnamige Hauptrolle in William Shakespeares Stück "Macbeth" übernehmen, wie der Veranstalter jetzt mitteilte.

Der fünfmalige Bond-Darsteller wird dabei Ruth Negga als Lady Macbeth an seiner Seite haben. Die Schauspielerin ist unter anderem aus der Serie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" sowie dem Science-Fiction-Thriller "Ad Astra - Zu den Sternen" bekannt. Negga wird ihr Debüt am New Yorker Broadway geben. "Macbeth" ist ab dem 29. März 2022 für 15 Wochen im Lyceum Theater zu sehen. Welche weiteren Schauspielerinnen und Schauspieler mit von der Partie sind, ist noch nicht bekannt.

Daniel Craig spielte schon mehrfach am New Yorker Broadway, etwa im Drama "A Steady Rain" im Jahr 2009 an der Seite von Hugh Jackman sowie im Stück "Betrayal" neben seiner Ehefrau Rachel Weisz im Jahr 2013.