Im Frühjahr veröffentlichen Depeche Mode mit "Memento Mori" ein neues Album und damit das erste nach dem überraschenden Tod ihres Keyboarders Andy Fletcher. Jetzt aber feiern Dave Gahan und Martin Gore erstmal mit einem 33 Jahre alten Song neue Erfolge.

Im Oktober präsentierten Dave Gahan und Martin Gore, die nach dem plötzlichen Tod von Andy Fletcher verbliebenen Mitglieder von Depeche Mode, in Berlin Neuigkeiten zu ihrem kommenden Album "Memento Mori". Nun sind sie auch schon in den Charts, allerdings nicht etwa mit einem Song vom neuen Werk.

Stattdessen steht ihr 1990 erschienener Hit "Enjoy The Silence" auf Platz 58 der Top 100 in Deutschland. Grund dafür ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein aktueller Trend im sozialen Netzwerk Tiktok. Die Nummer wird derzeit nämlich als Hintergrundmusik für eine bestimmte Art von Selfie-Videos verwendet. In den Clips posen junge Männer mit langen Haaren und in 70er-Jahre-Outfits zur bekannten Songzeile "All I ever wanted, all I ever needed, is here, in my arms".

Ähnlicher Erfolg wie bei Kate Bush

"Enjoy The Silence" vom Depeche-Mode-Album "Violator" ist nicht der erste Song, der es nach vielen Jahrzehnten noch einmal zurück in die Charts schafft. Erst im vergangenen Jahr erging es Kate Bush und ihrem 1985 erschienenen "Running Up That Hill" ganz ähnlich. Nachdem das Stück in der Serie "Stranger Things" verwendet worden war, ging es bei Youtube und Tiktok viral, bis es plötzlich sogar auf dem ersten Platz der UK-Charts landete.

Bei der Pressekonferenz in Berlin hatten Dave Gahan und Martin Gore im Talk mit Journalistin Barbara Charone von den Aufnahmen zum anstehenden Album berichtet. Dessen Titel "Memento Mori" bedeutet übersetzt "Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst", und das klinge vielleicht "morbid", so Martin Gore. Man könne ihn aber auch positiv betrachten: "Wenn man begreift, dass man sterben muss, lebt man sein Leben bis zum Maximum", so der 61-Jährige. Entstanden ist der Albumtitel übrigens bereits vor dem Tod von Keyboarder Fletcher im Mai 2022. "Memento Mori" ist das Follow-up zum 2017 erschienenen "Spirit" und soll Ende März auf den Markt kommen.