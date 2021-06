Die Hoffnung stirbt stets zuletzt. Und so hatten die Veranstalter des Wacken Open Airs bis zuletzt nicht ausgeschlossen, das Festival in diesem Jahr doch durchführen zu können. Aber daraus wird nichts. Die Pandemie macht dem Spektakel auch 2021 einen Strich durch die Rechnung.

In rund zwei Monaten hätte im ansonsten beschaulichen Wacken mal wieder die Erde erbeben sollen. Doch auch in diesem Jahr bleibt es auf dem "Holy Ground" ruhig. Dies gaben nun die Veranstalter des legendären Wacken Open Airs bekannt. Das ursprünglich für Ende Juli geplante Festival wird - wie schon 2020 - abermals abgesagt.

"Liebe Metalheads, wir danken euch für eure große Geduld in den letzten Wochen und Monaten", heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite des Open Airs. "Wir haben schweren Herzens entschieden, dass Ende Juli dieses Jahres kein Wacken Open Air stattfinden kann. Wir verschieben das Festival daher auf den 04.08. - 06.08.2022."

Man wolle sich "ausdrücklich beim Land Schleswig-Holstein für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken", heißt es weiter. "Der vorgestellte Stufenplan ist ein wichtiger Schritt, der Hoffnung für viele Unternehmen aus unserer Branche spendet. (...) Für das Wacken Open Air kommen die geplanten Öffnungen jedoch leider zu spät", konstatieren die Veranstalter.

Tickets können umgebucht werden

Die Sicherheit und Gesundheit aller Fans, aller an dem Festival Beteiligten und der Menschen in der Region habe nun mal "absoluten Vorrang". Gleichwohl sei man sich einer Sache sicher: "Im August 2022 werden wir alle wieder zusammen den Holy Ground erbeben lassen und unserer gemeinsamen Leidenschaft frönen."

Bereits für 2021 gekaufte Tickets könnten voraussichtlich ab Mitte Juni auf das Festival im kommenden Jahr umgebucht werden, heißt es. "Zusätzlich können wir bereits jetzt verraten, dass wir derzeit gemeinsam mit den Behörden an Ideen für ein neues Event im September 2021 arbeiten, um zum Neustart der Live-Musik beizutragen. Drückt uns und euch die Daumen, dass die Entwicklung weiterhin positiv verläuft", stellen die Veranstalter den Fans zudem ein Trostpflaster in Aussicht.

Mit der Absage gesellt sich das Wacken Open Air zu einer Reihe weiterer Festivals, die in diesem Jahr aufgrund der Pandemie erneut ausfallen müssen. So wurden etwa die Zwillingsfestivals Rock am Ring / Rock im Park und Hurricane / Southside bereits ebenso abgesagt wie die Electro-Veranstaltungen Fusion und Nature One.