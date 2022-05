Seit 2019 gab es keine neuen Folgen mehr, nun kehrt "Das perfekte Promi-Dinner" bei Vox mit vier Specials zurück. Im Sommer stehen dafür insgesamt 16 Promis in ihrer Küche und geben am Herd ihr Bestes. Mit dabei sind Social-Media-, Reality-TV- und Mallorca-Stars.

Im Frühjahr 2019 ging die bisher letzte Folge von "Das perfekte Promi-Dinner" über die Bühne. Nun bringt Vox den Prime-Time-Ableger seines werktäglichen Hits "Das perfekte Dinner" zurück auf den Bildschirm. Am 19. Juni 2022 läuft laut Sender das erste von vier sommerlichen Specials. Die drei weiteren Sendungen kommen an den darauffolgenden Sonntagen und sind auch bei RTL+ abrufbar.

Die Kandidaten für die Kochwettstreite stehen ebenfalls bereits fest. Die erste Folge am 19. Juni steht unter dem Motto "Generation Social Media". Mit Lara Loft, Malwanne, Papaplatte und Max treten dann vier Influencer beziehungsweise Streamer gegeneinander an.

"Die Woche der Vielfalt" steigt am 26. Juni. Dabei sind "Prince Charming" Nicolas Puschmann und "Princess Charming" Irina Schlauch, die Protagonisten der queeren Datingshows von RTL+. Drag Queen Candy Crash und "Love Island"-Kandidatin Jessica Derucki komplettieren das diverse Quartett.

Mallorca im Mittelpunkt

In der Folge mit dem Titel "Goodbye Deutschland - Viva Mallorca" kommt es am 3. Juli zum Kampf zwischen Stars der Vox-Show "Goodbye Deutschland". Die Malle-Auswanderer treten in Duos an: Lisha und Lou, Tamara und Marco Gülpen sowie Mark und Licia Wycislik. Danni Büchner kocht mit ihrer Tochter Joelina Karabas.

Zum Abschluss der Mini-Staffel lautet das Motto "Partymeile Mallorca". Zu Gast sind Partysänger und andere Persönlichkeiten der Balearen-Insel: Ina Colada, Detlef Steves, Lorenz Büffel und Isi Glück.

Seit März 2006 bekochen sich in "Das perfekte Dinner" an jedem Werktag ambitionierte Hobbyköche. Im Sommer desselben Jahres folgte der erste Ableger mit Promis statt Normalos. Von 2017 bis 2019 erschienen noch zwei Specials pro Jahr, allesamt Episoden mit Dschungelcamp-Kandidaten. Seit 2019 gab es dann keine neue Folge mehr. Nachdem die Quoten der regulären Folgen zuletzt wieder gestiegen sind, wagt sich Vox nun an ein Revival der Promi-Ausgaben.