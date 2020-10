Das sagt Pietro Lombardis Ex zur Trennung

"Wir sind zu verschieden" Das sagt Pietro Lombardis Ex zur Trennung

Die Hoffnung war da. Die Hoffnung, dass Pietro Lombardi mit Influencerin Laura Maria eine neue große Liebe gefunden hat. Doch das Glück der beiden währte nur wenige Wochen. Nach ihm äußert sich nun auch die 24-Jährige zu dem Liebes-Aus.

"Ich glaube, das ist jetzt die hundertste Aufnahme, die ich dazu mache", sagt Influencerin Laura Maria mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen. Auch sie hat sich via Instagram-Story inzwischen zu ihrer Trennung von Pietro Lombardi geäußert.

"Es ist keine einfache Entscheidung gewesen. Aber man lernt den Menschen mit der Zeit kennen. Man lernt die Macken kennen. Man lernt die positiven Seiten kennen. Aber wir haben einfach gemerkt, wir beide sind zu verschieden", erklärt die 24-Jährige.

Gemeinsam sei man daher zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste sei, künftig getrennte Wege zu gehen. "Pietro ist ein herzensguter Mensch und ich bin ihm wirklich dankbar für alles", führt Laura Maria weiter aus. Sie habe viele positive Nachrichten erhalten, seit Lombardi wenig zuvor die Trennung offiziell gemacht hatte. Aber auch einige Hasskommentare hätten sie seither erreicht.

Gemeinsame Bilder gelöscht

Ihr Ex-Freund hatte kurz zuvor noch versucht, genau das zu verhindern, als er ebenfalls in einer Instagram-Story erklärte: "Sie hat nicht verdient, runtergemacht zu werden." Lombardi nahm seine Verflossene gegen jegliche Angriffe in Schutz: "Hört auf, irgendwie Negatives gegen Laura zu sagen, denn keiner ist fremdgegangen. Wir haben uns einfach nicht mehr so verstanden, wie es sein sollte."

Der 28-Jährige wollte ein mögliches Liebes-Comeback nach einiger Zeit nicht ausschließen. Trotz der lieben Worte an den jeweils anderen haben beide allerdings bereits alle gemeinsamen Bilder auf Instagram gelöscht.

Der einstige Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" und die Influencerin mit mittlerweile mehr als 300.000 Instagram-Followern hatten ihre Liaison Mitte September öffentlich gemacht. Vor rund einer Woche berichtete Lombardi bereits von einer Krise in der Beziehung, aus der die beiden offenbar nur kurzzeitig noch einmal herauskamen, bevor sich ihre Wege nun doch trennen.