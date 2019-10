Til und Dana Schweiger 2004 - das Jahr, in dem der Betrug ans Licht kam.

Nach Abrechnung der Ex Das sagt Til Schweiger zur Affäre

Selten trennte sich ein Promi-Paar sauberer als Til und Dana Schweiger. Sie trägt weiter seinen Nachnamen, man geht sogar nochmal gemeinsam über den roten Teppich. Ein Enthüllungsbuch von Dana Schweiger droht nun, für schlechte Stimmung zu sorgen. Nach seiner Ex-Frau äußert sich nun Til.

Unternehmerin Dana Schweiger und Filmemacher Til Schweiger gelten als Vorzeige-Ex-Paar. Und daran haben auch die neusten Schlagzeilen über ihr lang zurückliegendes Ehe-Aus nichts geändert. Zwar hatte die 51-jährige Dana Schweiger im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer Biografie Interviews gegeben und darin durchblicken lassen, dass sich ihr heute 55-jähriger Ex-Mann während der Beziehung nicht immer nur mit Ruhm bekleckert hat.

Schweigers Management erklärte dazu: "Til Schweiger wusste, dass Dana Schweiger ein Buch veröffentlichen wird. Es ist alles in Ordnung zwischen den beiden." Alles ganz friedlich also? "Im Herzen barfuß: Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich" erscheint am 6. November, und womöglich wird es auf den 240 Seiten mehr als einmal ans Eingemachte gehen.

Nach "mehreren Ausrutschern" im "Schockzustand"

Bis jetzt hat Dana Schweiger lediglich im Gespräch mit dem Magazin "Gala" erzählt, was einst zum Ehe-Aus geführt habe. Sie habe im Jahr 2004 bemerkt, dass ihr Mann sie betrüge, sagte sie demnach. Sie nennt es eine "Affäre", er habe "von mehreren Ausrutschern" gesprochen. Sie sei danach "im Schockzustand" gewesen. Heute liebe sie ihn "wie einen Bruder".

Til und Dana Schweiger hatten 1995 geheiratet. Die Trennung folgte im Jahr 2005, offiziell geschieden sind sie seit 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: den 24-jährigen Valentin, die 22-jährige Luna, die 21-jährige Lilli und die 17-jährige Emma. Die Amerikanerin Dana Schweiger lebt mit Tochter Emma aktuell in Kalifornien. Die älteren Kinder sind bereits aus dem Haus.