Die Berliner Mauer hat er eingesungen. Doch gegen die aktuellen Schneemassen in Österreich ist sogar ein David Hasselhoff machtlos. Davon zeugt ein Video, das der Ex-"Baywatch"-Star gepostet hat. Nicht in Badehose, aber im Bademantel.

Okay, okay, dass David Hasselhoff die Berliner Mauer zum Einsturz gesungen hat, ist natürlich nur ein Gerücht. Um nicht zu sagen, es ist stark übertrieben. Dass sein Song "Looking For Freedom" aber zu so einer Art inoffiziellen Hymne der Wende geworden ist, lässt sich schon sagen.

Und die ewige Suche nach der Freiheit lässt The Hoff bis heute nicht los. Aktuell auch nicht in Österreich. Hier engen jedoch gerade nicht Stahl und Beton seinen Bewegungsradius ein, sondern der Schnee. Das stellt Hasselhoff eindrücklich mit einem Video unter Beweis, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat.

Nur mit einem Bademantel, einer Mütze und ein paar Boots bekleidet, stapft der 66-Jährige darin durch die Winterlandschaft vor seiner Unterkunft. "Oh, oh", hört man ihn zunächst verzweifelt rufen. Dann erklärt er: "Also, wir bereiten uns auf unsere Show vor, die am Donnerstag ist. Heute ist Montag."

"Sieh dir das an!"

Mit einem Lachen auf den Lippen kämpft er sich weiter durch den Schnee. "Oh mein Gott, es ist kalt da unten. Sieh dir das an! Ich gehe da rüber zum Jacuzzi, um mir oben rum etwas anzuziehen", erklärt er. Danach hört man ihn stöhnen: "Oh Gott", "Wow", "Vergiss es, ich erfriere" - während er beinahe bis zu den Knien im Schnee versinkt.

"Kommt am Donnerstag, nicht heute! Ich werde das niemals schaffen. Verdammt, ich erfriere! Mein kleiner Hoff erfriert!", flucht Hasselhoff weiter lachend vor sich hin, ehe er sich schließlich doch in die warme Hütte retten kann.

David Hasselhoff ist für ein Konzert nach Österreich gekommen. Am Donnerstag tritt er auf einer Après-Ski-Party auf der Megaalm in Saalbach Hinterglemm auf - vorausgesetzt, er schafft es bis dahin, sich aus seinem Schnee-Gefängnis zu befreien.