In wenigen Tagen erscheint eine Dokumentation über Demi Lovato, und schon jetzt sind erste Details daraus bekannt. Unter anderem spricht die Sängerin darin über die Nacht, in der sie fast an einer Überdosis gestorben wäre. Und auch ihr erstes Mal Sex war offenbar traumatisch.

Anfang April veröffentlicht Demi Lovato unter dem Titel "Dancing With the Devil ... The Art of Starting Over" ein neues Album. Darauf verarbeitet sie die Ereignisse rund um ihre Drogenüberdosis vor fast zwei Jahren, die sie beinahe das Leben gekostet hätte. Die zum Longplayer erscheinende Dokumentation gleichen Titels feierte jetzt beim SXSW Festival Premiere, ehe sie am 23. März in mehreren Teilen bei Youtube erscheint. Darin berichtet Demi Lovato nicht nur von der verhängnisvollen Nacht im Jahr 2018, sondern auch von ihrem ersten Mal, das offenbar ebenso traumatisch war.

"Ich habe meine Jungfräulichkeit durch eine Vergewaltigung verloren", so die 28-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt sei sie 15 Jahre alt gewesen, Schauspielerin bei Disney, der Junge ein Kollege. Lovato bekam bereits mit zehn Jahren ihre erste Rolle in der Kinderserie "Barney und seine Freunde", mit dem Disneyfilm "Camp Rock" gelang ihr 2008 der Durchbruch. "Wir hatten etwas miteinander, aber ich sagte, hey, weiter geht es nicht. Ich bin Jungfrau und ich will sie (die Jungfräulichkeit) nicht auf diese Weise verlieren." Ihm sei das allerdings egal gewesen, er habe einfach weitergemacht.

"Hörte auf zu essen"

Einen Namen nennt die Sängerin nicht, doch habe sie "diese Person die ganze Zeit sehen müssen", weil beide Teil der "Disney-Familie" waren. Und obwohl sie die Tat damals jemandem am Set meldete, hat besagter Schauspieler "nie Probleme bekommen". Er soll sogar heute noch als solcher arbeiten, und das sehr erfolgreich. Schon deswegen habe sie immer sich selbst die Schuld für das gegeben, was ihr passiert sei, mit schlimmen Folgen. "Ich hörte auf zu essen und fing an mich zu schneiden, mich zu übergeben, was auch immer", erzählt die Musikerin weiter. "Meine Bulimie wurde so schlimm, dass ich sogar Blut gespuckt habe."

Jahrelang experimentierte Demi Lovato außerdem mit Drogen und Alkohol, bis es zu dem fast tödlichen Vorfall kam. "Ich habe Meth probiert. Ich habe es mit Cola, Weed oder Alkohol gemischt." Innerhalb von zwei Wochen habe sie dann auch Heroin und Crack-Kokain probiert. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2018 nahm sie das starke Schmerzmittel Fentanyl, das mit Heroin versetzt worden war. Sie verlor das Bewusstsein und wurde in diesem Moment auch noch von ihrem Dealer vergewaltigt. Ihre damalige Assistentin fand die Sängerin am nächsten Morgen gerade noch rechtzeitig.