Drum prüfe, wer sich ewig bindet? Demi Lovato scheint auf diese alte Binsenweisheit zu pfeifen. Gerade mal vier Monate ist sie mit Schauspieler Max Ehrich liiert. Dennoch gibt sie nun bereits die Verlobung mit ihm bekannt. Und was gab es zur Feier des Tages? Natürlich einen dicken Klunker.

Es sei Demi Lovato gegönnt. Hinter ihr liegen schwere Zeiten. Schließlich ist es nur zwei Jahre her, dass sie nach einer Überdosis dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen ist. Inzwischen jedoch ist sie wieder obenauf, clean und offenbar über beide Ohren verliebt.

Erste Gerüchte, dass sich die Sängerin und der Schauspieler Max Ehrich nähergekommen seien, machten im März die Runde. Wenig später sah man im Video von Justin Bieber und Ariana Grande zum Song "Stuck With U", wie die beiden sich küssten. Seither machte das Paar keinen Hehl mehr aus seiner Beziehung.

Die 27-Jährige und ihr zwei Jahre älteres Herzblatt schweben jedoch nicht nur auf Wolke sieben. Sie sind sich anscheinend auch bereits sicher, im jeweils anderen den Partner fürs Leben gefunden zu haben. So gab Lovato nun auf ihrer Instagram-Seite die Verlobung mit Ehrich bekannt.

"Kleiner Partner"

Von dem romantischen Moment zeugen mehrere Schnappschüsse, die der Popstar gepostet hat. Zu sehen sind Lovato und Ehrich am Strand. Sie umarmen und küssen sich, mal in Farbe, mal in Schwarzweiß. Auch eine Nahaufnahme des Ringes, mit dem er ihr seine Aufwartung gemacht hat, darf natürlich nicht fehlen. Der Klunker prangt am Ringfinger ihrer linken Hand.

"Als ich ein kleines Kind war, nannte mich mein Vater immer seinen 'kleinen Partner' - etwas, das sich ohne seinen Südstaaten-Cowboy-Akzent vermutlich komisch angehört hätte. Für mich aber hat es total Sinn ergeben. Und jetzt ergibt dieser Ausspruch wieder total Sinn, aber jetzt werde ich offiziell der Partner von jemand anderem sein", schreibt Lovato zu ihrem Post.

Zahlreiche Gratulanten

An Ehrich gerichtet verfasst Lovato zudem eine emotionale Liebeserklärung. "In dem Moment, in dem ich dich getroffen habe, wusste ich, dass ich dich liebe. Ich kann das niemandem beschreiben, der es nicht selbst erlebt hat", erklärt sie. Sie habe sich noch nie von jemandem in ihrem Leben so bedingungslos geliebt gefühlt. "Ich fühle mich geehrt, mit dir den Bund der Ehe einzugehen", so Lovato. Sie könne es nicht erwarten, mit ihm eine Familie und ein gemeinsames Leben zu begründen. "Ich werde dich für alle Zeiten lieben, mein Baby", ist sie sich sicher.

Die Glückwünsche anderer Prominenter ließen nicht lange auf sich warten. Von Paris Hilton über Lewis Hamilton bis Avril Lavigne, Christina Aguilera und Sara Sampaio - die Zahl der Gratulanten war bereits nach kürzester Zeit ellenlang. Da reihen wir uns natürlich gerne ein: Alles Gute und toi, toi, toi für die Ehe!