Nach ihrer Trennung stehen Oliver und Amira Pocher zum ersten Mal wieder gemeinsam auf einer Bühne. Zwar gibt es für die Zuschauer bei der Aufzeichnung ihres Podcasts jede Menge zu lachen, doch fließen an einer Stelle auch Tränen. Für das Ehepaar ist es ein "emotionaler Abend".

Oliver und Amira Pocher standen am gestrigen Montag in Köln zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Trennung wieder gemeinsam auf der Bühne. Laut RTL trug der 45-Jährige bei der Aufzeichnung für ihren Podcast "Die Pochers!" seinen Ehering noch. Und seiner 15 Jahre jüngere Noch-Ehefrau sollen während des Auftritts die Tränen gekommen sein. Der Sender zitiert einen Augenzeugen, der berichtet, dass Amira geweint habe und auch der Comedian Tränen in den Augen gehabt haben soll.

"Bild.de" beschreibt die Szene so: "Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Oli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber 'nur' eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis ER merkt, dass SIE mit den Tränen kämpft - wie er selber auch." Aber es gab auch viel zu lachen. Wie ein Foto in der Instagram-Story von Oliver Pocher zeigt, hatten die zwei unter anderem bei einer Performance zu den Backstreet Boys jede Menge Spaß.

Dank für "emotionalen Abend"

Große Gefühle auf der Bühne bestätigt der Moderator und Entertainer dann an derselben Stelle ebenfalls: "Vielen Dank für den fantastischen und emotionalen Abend in Köln!", schrieb er zu einem Foto, das das Podcast-Cover an der Seebühne im Rheinauhafen zeigt.

Die neue Episode ist ab kommenden Freitag bei Podimo zu hören - und zu "SEHEN", wie Oliver Pocher auch noch anteaserte. Darüber hinaus postete er ein Foto, auf dem Amira ihm den Nacken tätschelt. Sein Kommentar dazu: ein rotes Herz. Amira Pocher repostete bis dato zahlreiche Beiträgen von Fans.

Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern hatten sich die Pochers getrennt. Erste Gerüchte waren im Juni aufgekommen. Bestätigt hatten sie das Ehe-Aus Ende August in einer Podcast-Folge. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. (...) Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilten sie ihren Fans damals mit.