Dennis Quaid soll seiner neuen Freundin am Wochenende die Fragen aller Fragen gestellt haben. Seine Verlobte ist laut US-Medien eine 26-jährige Studentin, die im Sommer zum ersten Mal an der Seite des 65-jährigen Hollywood-Stars gesichtet wurde.

Da hat Dennis Quaid mal nicht lange gefackelt. Bereits nach wenigen Monaten Beziehung hat der 65-Jährige seiner aktuellen Freundin Laura Savoie einen Heiratsantrag gemacht, wie das US-Promiportal "TMZ" meldet.

Die 26-jährige Studentin trägt jetzt jedenfalls einen auffälligen Ring am Finger. Um ihre Hand angehalten haben soll der Schauspieler bereits am Freitag am Turtle Bay in Oahu auf Hawaii, wo die zwei gerade Urlaub machen. Auf einem Foto, das mit einem Paar entstand, das sich gerade ganz in der Nähe der beiden hatte trauen lassen, ist der Ring an Savoies Finger deutlich zu erkennen.

Drei Ex-Frauen, drei Kinder

Die blonde Laura Savoie studiert laut "TMZ" an der Universität von Texas. Sie und Quaid sollen seit diesem Sommer ein Paar sein. Kürzlich reisten sie bereits gemeinsam nach Italien an den Comer See. Für Quaid wäre es die inzwischen vierte Hochzeit. Von 1978 bis 1983 war er mit Schauspielkollegin P.J. Soles verheiratet, 1991 heiratete er dann Meg Ryan. Die zwei bekamen einen Sohn namens Jack, der heute 27 Jahre alt ist. Sie trennten sich zehn Jahre später. 2004 bis 2018 war Quaid dann mit Kimberly Buffington verheiratet, mit ihr hat er die elfjährigen Zwillinge Zoe Grace und Thomas Boone.

Quaid ist ab dem 7. November in dem neuen Spielfilm "Midway" von Roland Emmerich in den Kinos zu sehen. Außerdem spielt er in der am 28. November startenden Netflix-Sitcom "Merry Happy Whatever" den recht eingefahrenen Familien-Patriarchen Don Quinn, der an den Weihnachtsfeiertagen Besuch von seinen vier erwachsenen Kindern und deren Familien bekommt.