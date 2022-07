Die Presidential Medal of Freedom ist eine hohe Auszeichnung, die US-Präsidenten höchstpersönlich überreichen. In diesem Jahr soll auch Schauspieler Denzel Washington damit geehrt werden. Dann aber macht ihm Corona den Abstecher ins Weiße Haus zu Joe Biden unmöglich.

Denzel Washington und 16 weitere Persönlichkeiten wurden am 7. Juli von US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Der Hollywood-Star konnte allerdings nicht im Weißen Haus anwesend sein und deshalb die Auszeichnung nicht entgegennehmen, wie unter anderem die "Washington Post" berichtet.

Biden habe demnach erklärt, dass Washington nicht teilnehmen könne und er ihm die Auszeichnung deshalb zu einem späteren Zeitpunkt überreichen wolle. Er bezeichnete den 67-Jährigen als "einen der großartigen Schauspieler in der amerikanischen Geschichte".

Schuld ist "Covid-Resultat"

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses habe später erklärt, dass Washington aufgrund eines "Covid-Resultats" nicht an der Verleihung teilnehmen konnte. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte dem US-Magazin "People" unterdessen, dass Washington positiv auf Covid-19 getestet worden war, es ihm aber gut gehe.

Wie lange Washington noch Schauspieler sein wird, ist allerdings fraglich. Zuletzt erschien mit "Macbeth" zwar noch ein ganz besonderer Film mit ihm in einer der Hauptrollen, doch kurz vor seinem 67. Geburtstag im Dezember gab er bekannt, dass die Zukunft seiner Filmkarriere eher hinter der Kamera liegen könnte. In einem Gespräch mit "Entertainment Tonight" sagte er, er stehe jetzt im Herbst seiner Karriere. "Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte andere Dinge tun", so Washington weiter. Wenn man ihm eine Rolle anbieten würde, "müsste es schon eine extreme Herausforderung sein, damit ich interessiert bin".

Die Presidential Medal of Freedom ist die höchste zivile Auszeichnung der USA und wird für besondere Verdienste verliehen. Neben Washington wurden unter anderem auch US-Turnstar Simone Biles und die Fußballerin Megan Rapinoe geehrt. Zudem wurde der 2011 verstorbene Apple-Mitgründer Steve Jobs posthum ausgezeichnet.