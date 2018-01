Unterhaltung

Nach den Rosen ist vor den Rosen: Der Ex-"Bachelor" ist immer noch liiert

Es brechen wieder rosige Zeiten an: Mit Daniel Völz geht der nächste "Bachelor" bei RTL auf die Liebespirsch. Vielleicht ist ihm ja ein ähnliches Glück beschieden wie seinem Vorgänger Sebastian Pannek - der schwebt mit seiner Clea-Lacy noch immer auf Wolke sieben.

Diese TV-Liebe scheint ein echter Dauerbrenner zu werden: Auch rund ein Jahr nach der Ausstrahlung ihrer Staffel von "Der Bachelor" sind Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn noch immer ein Paar. Das hat bisher nur "Bachelorette" Anna Hofbauer geschafft, die mit Marvin Albrecht fast drei Jahre aushielt, aber noch kein "Bachelor". Die Lieben von Panneks Vorgängern wie etwa Christian Tews oder Leonard Freier hielten gerade mal wenige Wochen.

Wie glücklich sie nach wie vor sind, stellen Pannek und seine Auserwählte regelmäßig auf ihren Social-Media-Seiten unter Beweis. Mit Kuschelfotos, Liebesbezeugungen und sogar einem eigenen Vlog über ihre USA-Reise auf Youtube halten sie ihre Fans auf dem Laufenden.

Ein Dank an die Fans

Zum ersten Jahrestag ihrer Beziehung am 1. Dezember zogen die beiden via Facebook ein Fazit ihrer Liebe. "Es war eine turbulente, aufregende, spannende und zugleich schöne Zeit", schrieb dabei die 26-Jährige und bedankte sich gleichzeitig bei den vielen Fans für ihre Unterstützung. "Ihr habt uns die Zeit danach noch schöner gemacht. Deshalb ist es auch mal an der Zeit, euch Danke zu sagen! Danke für die vielen tollen und liebevollen Nachrichten, die wir täglich erhalten! Danke für eure Treue seit Beginn an! Danke für einfach alles!"

Auch Sebastian Pannek richtete sich in seinem Post zum Jahrestag an seine Fans. "Vielen Dank für eure Unterstützung und eure Treue! Uns erreichen immer noch täglich so viele schöne Nachrichten! Ihr motiviert uns unglaublich und es macht Spaß, euch die ein oder andere Minute in den sozialen Medien zu versüßen", erklärte der 31-Jährige.

Bitte nachmachen!

Auch an die ersten gemeinsamen Wochen mit Clea-Lacy erinnerte sich Pannek. "Genau vor einem Jahr habe ich mich in Clea-Lacy verliebt! Nach dem Versteckspiel ist viel passiert und es waren nicht immer leichte Zeiten. Das Leben hatte sich um 180 Grad gewendet ... Zum Glück konnten wir uns in schwierigen Zeiten gegenseitig den Rücken stärken und die Herausforderungen eines öffentlichen Paares annehmen und an ihnen gemeinsam wachsen!"

Für den neuen "Bachelor" Daniel Völz heißt es nun, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Der 32-jährige Immobilienmakler aus Florida hat die Chance, unter 22 Damen die Richtige zu finden. Wie er sich dabei schlägt, gibt es ab heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Quelle: n-tv.de