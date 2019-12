In alter Tradition startet zum Beginn des neues Jahres wieder das Dschungelcamp. RTL hat jetzt das Startdatum für die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekanntgegeben. In Sachen Kandidaten darf aber vorerst weiter spekuliert werden.

Mutige Promis, Seelenbeichten, Campzicken und Ekel-Alarm! Lange müssen Fans nicht mehr auf die neue Staffel der RTL-Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - kurz IBES - warten. Das Dschungelcamp startet bereits am 10. Januar 2020 in die 14. Staffel.

Zieht Jens Büchners Witwe Daniela 2020 ins Dschungelcamp? (Foto: picture alliance/dpa)

Welche Promis dieses Mal um die Dschungelkrone kämpfen werden, darum macht RTL wie immer ein großes Geheimnis. Doch die ersten Namen kursieren bereits seit Wochen in den Medien. Wie die "Bild"-Zeitung Anfang November berichtete, stehen elf der insgesamt zwölf teilnehmenden Promis angeblich inzwischen fest. Darunter auch Daniela Büchner. Sie soll ursprünglich bereits 2018 als Kandidatin gesetzt gewesen sein. Doch dann starb überraschend ihr Mann, Mallorca-Auswanderer Jens Büchner, mit nur 49 Jahren Mitte November.

Wendlers Ex statt Laura Müller

Außerdem sollen die Schauspielerin Sonja Kirchberger und der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke Anfang 2020 am berühmten Lagerfeuer in Australien Platz nehmen. Der ehemalige CDU-Verkehrsminister Günther Krause soll die Reise nach Down Under ebenso antreten wie Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Eine Weile gab es Spekulationen um eine Teilnahme von Wendlers neuer Freundin Laura Müller, doch dementierte das Paar die Gerüchte. Wendler, selbst ehemaliger Camp-Bewohner und Früh-Abbrecher, gab an, niemals zuzulassen, dass sich die 18-Jährige den Anfeindungen aussetze, die er selbst 2014 erlebt habe.

Dem beschwerlichen und entbehrungsreichen Unterfangen sollen sich außerdem noch diese Promis stellen: Antonia Komljen, Ex-Teilnehmerin bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), Ennesto-Monté-Ex Anastasiya Avilova, DSDS-Gewinner Prince Damien, "Love Island"-Star Elena Miras, "Bachelorette"-Kandidat Marco Cerulla und TV-Trödler Markus Reinecke.