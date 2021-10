Ausfall bei "The Masked Singer"

Fans der Sendung "The Masked Singer" müssen am Abend auf einen Prominenten verzichten. Der Star, der sich unter dem Teddy-Kostüm verbirgt, befindet sich in Quarantäne. Grund ist eine Corona-Infektion, erklärt ProSieben. Kommende Woche könnte die zottelige Plüschfigur aber wieder mit dabei sein.

Der Teddy muss das Prominenten-Kostümquiz "The Masked Singer" heute Abend vor dem Fernseher verfolgen, anstatt selbst auf der Bühne zu performen. Wie der Sender ProSieben wenige Stunden vor Beginn der TV-Show mitteilte, hat sich der Promi, der sich hinter dem Teddy-Plüschkostüm versteckt, mit dem Coronavirus infiziert. Die Person sei zweifach geimpft und befinde sich momentan in Quarantäne, heißt es. "Gute Besserung lieber TEDDY. Wir drücken die Daumen, dass Du in der nächsten Woche wieder dabei bist", sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer.

Nach eigenen Angaben verfolge das gesamte "Masked Singer"-Team ein "strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept, das alle gesetzlichen Corona-Schutzmaßnahmen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden erfüllt". Im gesamten Studio gelte die 2-G-Regel - vor dem Eintritt müsse zudem ein tagesaktueller, negativer Corona-Test vorgelegt werden. Der Teddy sei wohlauf. Er hoffe, schon in der kommenden Live-Show wieder zurückkehren zu können, hieß es.

Bei "The Masked Singer" singen Prominente unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität geheim zu halten. Als Teilnehmer wurden in der aktuellen Staffel bereits Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski und "Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa enttarnt.

In den vergangenen beiden Shows wurde bereits wild über die Identität des Teddys spekuliert. Das Rateteam rund um Ruth Moschner und Rea Garvey vermutete unter der Maske bereits Influencerin Cathy Hummels oder Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes.