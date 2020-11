Während im TV gerade noch Bachelorette Melissa ihre Rosen verteilt, veröffentlicht RTL den Hahn im Korb der "Bachelor"-Ausgabe 2021. Im Interview verrät der neue Kandidat, wer in Sachen Liebe seine großen Vorbilder sind.

Im kommenden Jahr hofft Niko Griesert darauf, bei der RTL-Datingshow "Der Bachelor" die große Liebe zu finden, wie der Sender jetzt bekannt gibt. Der 1,91 Meter große Osnabrücker studierter IT-Projektmanager, und sowohl im Beruf wie auch privat bildet er sich ständig weiter. Zum Beispiel spielt der 30-Jährige Klavier, was er sich seit rund zwei Jahren mit Online-Video-Tutorials selbst beibringt. Und: "Ich lerne einfach immer gerne neue Sachen dazu." Außerdem wichtig ist ihm sein Sport, den er vier- bis fünfmal wöchentlich betreibt.

Eine Frau in seinem Leben gibt es schon

Eine noch größere Rolle aber spielt für Griesert die Familie. In der Liebe sind seine Eltern sein großes Vorbild, die seit mehr als 30 Jahren verheiratet sind. Zudem gibt es bereits eine Frau in seinem Leben, und das ist seine neunjährige Tochter. Die lebt mit ihrer Mutter zwar in den USA, doch besucht Griesert sie so oft es geht. "Meine Tochter bedeutet mir alles", erzählt er im Interview mit RTL. "Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens."

Seit drei Jahren ist Niko Griesert nun schon Single, und das aus gutem Grund: "Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!"

"Das soll kein Urlaubsflirt werden"

Griesert freut sich auf das Abenteuer "Bachelor", wie er weiter erklärt: "Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will - vom Leben und von der Partnerin." Allerdings geht es nicht wie für die Datingshow üblich in ferne Länder mit weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser. Aufgrund der Corona-Pandemie wird in Deutschland gedreht, doch das ist für Griesert kein Problem. Im Gegenteil: "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch."

Der Bachelor läuft ab Anfang 2021 bei RTL. Aktuell verteilt noch Melissa Damilia die Rosen. Aktuelle Folgen von "Die Bachelorette" gibt's in voller Länge zum Streamen auf TVNOW und jeden Mittwoch um 20.15 Uhr im TV.