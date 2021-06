Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Maxime Herbord die neue Rosenverteilerin beim RTL-Datingformat "Die Bachelorette" ist. Nun gibt der Sender auch endlich den Starttermin der achten Staffel der erfolgreichen Sendung bekannt. Lange müssen die Fans nicht mehr warten.

Ende Mai wird öffentlich, dass die neue "Bachelorette" auf den Namen Maxime Herbord hört. Treue Zuschauer des männlichen Pendants des Datingformats von RTL kennen die 26-Jährige bereits, war sie doch schon als Kandidatin im Jahr 2018 dabei und buhlte um die Gunst von "Bachelor" Daniel Völz. Allerdings war sie es, die ihm schließlich einen Korb gab und in der sechsten Woche freiwillig nach Hause flog.

Jetzt hat der Kölner Sender bekannt gegeben, ab wann die Zuschauer Herbord dabei zusehen kennen, wie sie ihr Glück noch einmal im TV versucht - als Henne in einem Korb voller Hähne. Und schon in wenigen Wochen geht es los, denn die achte Staffel von "Die Bachelorette" startet am 14. Juli. Auf TVNOW sind die Folgen schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zu sehen.

Lockerer Typ mit künstlerischer Ausstrahlung gesucht

In einem RTL-Interview hat Maxime Herbord bereits verraten, wie die Männer in der neuen Staffel der Datingshow bei ihr punkten können: Optisch sollte er mit lockerer und künstlerischer Ausstrahlung, Dreitagebart und einem netten Lächeln aufwarten. In einer Beziehung müsse ihr Partner spontan, offen und ehrlich sein. Fehlende Kommunikation gibt Herbord als einen Grund für das Scheitern ihrer bislang drei festen Beziehungen an. Mit ihrem Partner wolle sie ein Team bilden, konservative Werte hätten da keinen Platz. "Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst, das schaffe ich ganz gut alleine", betonte die Halb-Niederländerin.

Nach ihrem Ausscheiden bei der "Bachelor"-Staffel rund um Daniel Völz kam Maxime Herbord im Frühjahr 2019 mit Eskimo-Callboy-Schlagzeuger David Friedrich zusammen, der seinerseits 2017 die letzte Rose von Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka überreicht bekommen hatte. Herbord und Friedrich trennten sich Ende 2020 wieder. Friedrichs vorherige Ex, Jessica Paszka, ist inzwischen mit "Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller liiert, der 2018 schon in der Sendung um sie kämpfte, jedoch nur Zweiter hinter Friedrich wurde. Erst Ende 2020 kamen die beiden doch noch zusammen und wurden vor Kurzem sogar zum ersten Mal gemeinsam Eltern.