Eigentlich ist Michael Wendler keine weiteren Berichte wert. Seine wirren Verschwörungsfantasien bedürfen keiner weiteren Plattform. Doch wir machen mal eine Ausnahme. Aber nur, weil sich die Deutsche Bahn einen Witz auf seine Kosten erlaubt hat.

Wie genau sich Michael Wendler und seine Frau Laura Müller ihren luxuriösen Lebensstil in den USA noch leisten können, ist ein Rätsel. Schließlich heißt es nicht erst seit gestern, der 50-Jährige stünde bei Gläubigern und Fiskus knietief in der Kreide. Doch vielleicht ist bei den beiden allmählich ja wirklich Schluss mit dem Leben auf dem Überholspur.

Darauf könnte hindeuten, dass Wendler laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung in seiner Wahlheimat Florida mal wieder seine Sachen gepackt hat und umgezogen ist. Gerade mal rund ein Jahr hatten der Sänger und seine Frau demnach in einem opulenten Mietshaus in Punta Gorda zugebracht. Zu den Annehmlichkeiten der 228 Quadratmeter großen Villa sollen unter anderem vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und ein Pool gehört haben.

"Wir haben den Vertrag nicht mehr verlängert", zitiert das Blatt Wendlers bisherigen Vermieter. Möglicherweise habe der Inhaber des Hauses von den Problemen seines Mieters in Deutschland erfahren, mutmaßen laut "Bild"-Zeitung so manche Ex-Nachbarn des Sängers. Wendlers ehemaliger Wegbegleiter Timo Berger wird dagegen mit einer anderen Spekulation über die Hintergründe des Umzugs zitiert: "Ich denke, sein vorzeitiger Auszug ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er aus Angst vor den US-Behörden nun schnell seinen Aufenthaltsort ändern wollte."

Ein Tweet für den Aluhutträger

Was auch immer dahintersteckt - Aufmerksamkeit hat Michael Wendler so nun mal wieder bekommen, wenngleich in diesem Fall wohl eher ungewollt. Der Spott für ihn lässt jedenfalls nicht lange auf sich warten. So ließ sich jetzt sogar die Deutsche Bahn dazu hinreißen, auf dem offiziellen Twitter-Account von "DB Cargo" gegen ihn zu sticheln.

Der Tweet bildet eine Schlagzeile ab, wie sie womöglich im Zusammenhang mit Wendlers Umzug formuliert wurde: "Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen." Das Ganze wurde mit einer Anmerkung versehen: "Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium."

Die Assoziation, auf die der Tweet anspielt, liegt auf der Hand. Schließlich wird der ins Reich der Verschwörungsmythen abgedriftete Sänger häufig als Aluhutträger tituliert. Um dem von Wendler verbreiteten Unsinn keine Plattform zu bieten, verzichten wir deshalb in der Regel auch auf eine weitere Berichterstattung über ihn, es sei denn, er sollte zum Beispiel doch nochmal seine Steuerschulden begleichen. Aber mal ehrlich: Der Tweet der Bahn ist dann doch zu schön, um ihn zu ignorieren.