Sieben auf einen Streich Die Baldwins zeigen sich mit all ihren Kindern

Eine riesige Rasselbande hatten Alec Badwin und seine Frau Hilaria schon zuvor. Doch mit ihrem mittlerweile siebten Kind haben sie die Familie vor Kurzem sogar noch einmal vergrößert. Jetzt zeigen sich die stolzen Eltern erstmals mit ihrem kompletten Nachwuchs auf einem Foto.

Seit Kurzem ist Hilaria Baldwin siebenfache Mutter. Jetzt teilte sie auf ihrem Instagram-Account das erste gemeinsame Foto der XXL-Familie. Darauf zu sehen sind neben Ehemann Alec Baldwin und der Neugeborenen Ilaria die gemeinsamen Kinder Carmen (8), Rafael (7), Leonardo (5), Romeo (4), Eduardo (1) und Lucia (ebenfalls 1), die per Leihmutter das Licht der Welt erblickte.

Zu dem Family-Schnappschuss schreibt die 38-Jährige: "Unser erstes Foto mit der kleinsten Baldwin! Was für ein Baldwinito-Dream-Team!"

Eine fehlte jedoch in der Riege: Alec Baldwins älteste Tochter Ireland Baldwin (26), die er aus seiner Ehe mit Kim Basinger hat. Doch auch für sie hat Hilaria ein paar Worte übrig: "Ireland, du wirst vermisst und geliebt", schreibt sie zu ihrem Post.

"Sie ist da!"

Am 24. September hatte die Yogalehrerin via Instagram die Geburt ihrer jüngsten Tochter bekannt gegeben. Zu einem kurzen Video, das sie mit dem frisch geborenen Baby auf der Brust zeigte, schrieb sie: "Sie ist da! Wir sind so aufgeregt, euch unseren kleinen, wahr gewordenen Traum vorzustellen."

Alec Baldwin und die damalige Hilaria Thomas haben 2012 geheiratet. Für sie ist es die erste Ehe. Baldwin, der inzwischen 64 und damit 26 Jahre älter als sie ist, war zuvor von 1993 bis 2002 mit Basinger verheiratet.

Das Familienglück des Paares wird nach wie vor von der Tragödie am Set des Westerns "Rust" überschattet, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins versehentlich getötet wurde. Sie starb durch den Schuss aus einer Requisitenpistole in Alec Baldwins Hand, in der sich scharfe Munition befand. Wie es dazu kommen konnte, wird noch immer untersucht.