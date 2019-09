Schon fast ein Jahr sind Justin und Hailey Bieber verheiratet und das soll nun endlich auch gefeiert werden. Stephen Baldwin, der Vater der Braut, verrät schon einmal, wo die Zeremonie stattfindet, wer auf jeden Fall dabei ist und dass es religiös wird.

Justin Bieber und seine Hailey sind bereits seit Herbst 2018 verheiratet, die Feier steht jedoch noch aus. Dass diese nun endlich stattfinden soll, ist bereits bekannt - weitere Details hat Stephen Baldwin jetzt dem Klatschportal "TMZ" verraten. Demnach soll der Festakt beispielsweise eine religiöse Angelegenheit werden, weil die beiden Gott in ihre Ehe bringen wollen. Als Christen seien sie davon überzeugt, dass das die Beziehung stärken werde.

Die Feierlichkeiten sollen in South Carolina stattfinden; wo genau, ist allerdings noch nicht sicher. Baldwin weiß aber: "Sie überlegen gerade noch, welcher Ort ihnen am meisten Spaß bereitet und in Erinnerung bleibt." Wie sie sich entscheiden, scheint dem Schauspieler recht egal zu sein: "Mein einziger Job ist es, meine kleine Prinzessin zum Altar zu bringen."

Als Vater der Braut ist Baldwin selbstverständlich eingeladen, aber wer noch? "Sie werden viele ihrer Pastoren-Freunde und christlichen Freunde um sich haben", sagt er. Ob auch prominente Gäste Teil der Feier sein werden, lässt er nicht verlauten. Und auch nicht, ob die Hochzeitszeremonie dieses Mal wohl wirklich stattfindet - immerhin wurde der Termin bisher schon mehrfach abgesagt.