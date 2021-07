William und Harry Seite an Seite

Das Gedenken an ihre verstorbene Mutter Diana bringt die Prinzen William und Harry wieder ein Stück weit zueinander. Fotos zeigen, wie die Brüder vor der Einweihung einer Diana-Statue in London eng nebeneinander stehen. Auch ein paar Worte haben sie gewechselt.

Vielleicht bringt Prinzessin Diana an ihrem eigentlichen Geburtstag die Brüder ja wieder etwas näher zusammen. Das zumindest lassen die Aufnahmen erahnen, die gerade in London gemacht wurden und nun um die Welt gehen.

Die Statue ist enthüllt. (Foto: AP)

Auf ihnen sind die Prinzen William und Harry Seite an Seite im neu gestalteten "Sunken Garden" ("Versunkener Garten") des Kensington Palasts zu sehen. Es habe den Eindruck gemacht, als hätten die beiden ein ernstes Gespräch miteinander geführt, schrieb die "Daily Mail". Vor dem Palast versammelten sich unterdessen Hunderte Fans der britischen Königsfamilie.

Gemeinsames Projekt seit 2017

William und Harry waren zusammengekommen, um gemeinsam eine Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter zu enthüllen. Die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Prinzessin Diana wäre an diesem Donnerstag 60 Jahre alt geworden. Der "Sunken Garden" galt als einer ihrer Lieblingsorte.

"Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und unsere Hoffnung ist, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Erbes angesehen wird", erklärten Harry und William mit Blick auf ihre Mutter in einem gemeinsamen Statement. Man erinnere sich an ihre Liebe, ihre Stärke und ihren Charakter - "Qualitäten, die sie zu einer Kraft für das Gute in der Welt" gemacht hätten.

Die Skulptur wurde von dem Bildhauer Ian Rank-Broadley entworfen. Doch auch William und Harry hatten an dem Projekt seit 2017 mitgewirkt. Damals wirkte es noch, als passe zwischen die Brüder kein Blatt.

Doch das Verhältnis der beiden soll deutlich abgekühlt sein. Hintergrund ist nicht nur Harrys Rückzug aus der vordersten Reihe des Königshauses. Insbesondere die Vorwürfe, die der jüngere der beiden Prinzen seiner Familie öffentlich gemacht hat, darunter der des Rassismus, belasten die Beziehung des Brüderpaares.

König Fußball

Nicht zuletzt deshalb wurde nun das Treffen der beiden mit Spannung erwartet. Zuletzt begegnet waren sie sich bei der Beisetzung ihres Großvaters Prinz Philip, der im April mit 99 Jahren gestorben war.

Möglicherweise vermag nicht nur das Gedenken an ihre Mutter die Brüder miteinander auszusöhnen. Auch König Fußball könnte da wohl ein klein wenig Schützenhilfe leisten. Wie ebenfalls unter anderem die "Daily Mail" berichtete, sollen sich Harry und William gemeinsam über den 2:0-Sieg der Engländer gegen Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft gefreut haben. Zwar nicht, indem sie sich in den Armen lagen, aber zumindest mittels eines Austauschs von Textnachrichten.

Die Zeremonie zur Enthüllung der Diana-Statue sollte lediglich in einem "privaten Rahmen" stattfinden, wie es hieß. Prinz Charles sollte nicht erscheinen, um keine alten Wunden aufzureißen. Auch die Queen blieb den Feierlichkeiten fern. Dafür kamen mit Earl Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes die drei Geschwister Dianas.

