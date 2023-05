Acht Monate nach dem Tod von Elizabeth II. wird der neue britische König Charles III. am 6. Mai gekrönt. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage, außer der Krönungsmesse in der Westminster Abbey gibt es auch ein Pop-Konzert und Nachbarschaftsfeste im ganze Land. Ein Überblick.

Die Königsprozession

Der Krönungstag beginnt mit der Königsprozession. Charles III. und seine Frau Camilla legen die etwa zwei Kilometer lange Strecke zwischen dem Buckingham-Palast und der Westminister Abbey im Zentrum von London in der Diamond Jubilee State Coach, einer prunkvollen Kutsche mit Goldverzierungen, zurück, die von sechs Apfelschimmeln gezogen wird.

Eskortiert wird sie von der Household Cavalry, der Leibwache des König. Die Kutsche soll pünktlich zur Krönungszeremonie eintreffen, die um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) beginnt.

Die Krönung live bei ntv Charles III. wird zum König des Vereinigten Königreichs gekrönt - und bei ntv sind Sie live dabei. Am Samstag, 6. Mai, berichten wir von 10.30 bis 15.30 Uhr von den Feierlichkeiten in London.

Die Zeremonie

Die Krönungszeremonie soll etwa eine Stunde dauern. Geleitet wird sie vom ranghöchsten Geistlichen der Church of England, dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Live in der Westminster Abbey dabei sein dürfen rund 2000 geladene Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der britische Premierminister Rishi Sunak, aber auch Mitglieder von Königshäusern und Vertreter der Zivilgesellschaft.

Die Krönungszeremonie für den englischen König läuft seit mehr als 1000 Jahren mehr oder weniger gleich ab. Der Monarch wird der versammelten Menge präsentiert, die daraufhin "God Save the King!" (Gott schütze den König) ruft. Anschließend legt Charles III. den Krönungseid ab.

Danach nimmt der König auf dem im Jahr 1300 gefertigten Krönungsstuhl Platz, um vom Erzbischof "gesalbt, gesegnet und geweiht" zu werden. Das Salböl wird mit einem vergoldeten Silberlöffel geschöpft, der aus dem 12. Jahrhundert stammt und der älteste Gegenstand der britischen Kronjuwelen ist. Laut Welby ist die Salbung "der einzige Teil der Zeremonie, den die Öffentlichkeit nicht sehen wird".

Charles III. erhält schließlich Reichsapfel und Zepter als Symbole seiner weltlichen und geistlichen Macht. Dann wird ihm die St.-Edwards-Krone aufgesetzt und er begibt sich auf den Thron. Der Erzbischof, die Mitglieder des Königshauses und hochrangige Vertreter des House of Lords im britischen Parlament knien vor Charles III. nieder und schwören ihm die Treue. Anschließend wird Königin Camilla in einer ähnlichen, aber schlichteren Zeremonie gekrönt.

Die Krönungsprozession

Für die Prozession nach der Krönungszeremonie nutzt das Königspaar eine noch imposantere Kutsche, die Krönungskutsche oder Gold State Coach. Die erstmals 1762 genutzte Karosse wiegt vier Tonnen und wird von acht Apfelschimmeln gezogen. An der Prozession zurück zum Buckingham-Palast nehmen auch weitere Mitglieder der Königsfamilie sowie rund 4000 Soldaten aus Großbritannien und anderen Commonwealth-Staaten in Paradeuniform teil.

Zum Abschluss zeigt sich das Königspaar auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Charles III. und Camilla winken der Menge zu und verfolgen eine Flugschau der Royal Air Force.

Ehrentag mit Familie

An der Krönung nehmen die beiden Söhne von Charles III. aus seiner Ehe mit Prinzessin Diana teil, Kronprinz William und sein jüngerer Bruder Harry. Der in den USA lebende Harry, der ohne seine Frau Meghan und ihre beiden Kinder anreist, sowie Charles' ebenfalls in Ungnade gefallener Bruder Prinz Andrew dürften keine besondere Rolle übernehmen. Williams neunjähriger Sohn Prinz George, die Nummer zwei in der Thronfolge, gehört hingegen zu den vier Pagen des Königs.

Zu Camillas Pagen gehören ihre drei Enkelsöhne Louis, Gus und Freddy. Es sind die Söhne ihrer Kinder aus erster Ehe. Außerdem wurde ihr Großneffe Arthur zum Pagen auserkoren.

Langes Feier-Wochenende

Am Sonntag nach der Krönungszeremonie finden unter dem Titel "The Big Coronation Lunch" (Das große Krönungs-Mittagessen) im ganzen Vereinigten Königreich Nachbarschaftsfeste statt.

Am Abend werden zu einem Pop-Konzert auf dem Gelände von Schloss Windsor etwa 10.000 Zuschauer erwartet. Außer der britischen Band Take That treten US-Popstar Katy Perry, ihr Kollege Lionel Richie und der italienische Tenor Andrea Bocelli auf.

Der folgende Montag ist zum Feiertag erklärt worden. Die Königsfamilie hat die Briten dazu aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen.