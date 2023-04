In einer Woche besteigt Charles III. offiziell den britischen Thron - zusammen mit Ehefrau Camilla. Für die Zeremonie wurde der Queen Consort eine eigene Robe genäht. Die Stickereien haben dabei ganz spezielle Bedeutungen. Der Palast enthüllt nun erste Fotos des royalen Kleidungsstücks.

Die neue britische Königin Camilla wird nach ihrer Krönung am 6. Mai eine eigens hergestellte Robe tragen. Wie nun bekannt gegeben wurde, ist das Kleidungsstück, eine Art Umhang, aus violettem Samt, mit Goldfäden bestickt und kunstvoll verziert. Zu sehen sein wird es erstmals bei der Zeremonie. Kosten und Länge der Schleppe sind nicht bekannt.

Die Roben des Königspaares werden per Hand bestickt. (Foto: picture alliance/dpa/Buckingham Palace/PA Media)

"Zum ersten Mal sind Insekten, darunter Bienen und ein Käfer, auf dem Krönungsgewand zu sehen, die sich auf die Themen Natur und Umwelt beziehen und die Zuneigung Ihrer Majestäten zur Natur widerspiegeln", hieß es aus dem Palast. Um Camillas Ehemann König Charles III. zu würdigen, ist Rittersporn, eine seiner Lieblingsblumen, in das Motiv eingearbeitet, Maiglöckchen erinnern an Camillas Schwiegermutter Queen Elizabeth II. Gezeigt werden auch die nationalen Symbole für England (Rose), Schottland (Distel) und Irland (Kleeblatt) sowie weitere Pflanzen, denen eine Bedeutung zugesprochen wird.

Auf Camillas Robe prangen neben Rittersporn auch Maiglöckchen, Rose, Distel und Kleeblatt. (Foto: picture alliance/dpa/Buckingham Palace/PA Media)

Traditionell wird das Königspaar zu der Krönung zwei unterschiedliche Gewänder tragen: Purpurrote Staatsroben bei der Ankunft an der Westminster Abbey und purpurne Roben nach dem Gottesdienst. Charles nutzt die Roben seines Großvaters König George VI. von dessen Krönung 1937. Camilla wird bei der Ankunft das leicht angepasste Staatsgewand von Queen Elizabeths Krönung 1953 mit einer 5,5 Meter langen Schleppe tragen.

Nach dem Gottesdienst wird Camilla als sogenannte "Imperial Robe" das nun extra für sie geschneiderte Kleidungsstück tragen. Die "Imperial Robe" von Elizabeth hatte 1953 eine mehr als sieben Meter lange Schleppe, eine Bordüre aus Weizenähren und Olivenzweigen als Symbole für Überfluss und Frieden und war mit Hermelin besetzt.

Religiös divers

Bei der Krönung werden zudem erstmals anderen Religionen und den im Vereinigten Königreich gesprochenen keltischen Sprachen eine besondere Rolle zuteil. Das gab am Samstag das Büro des Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, bekannt. Vertreter des muslimischen, jüdischen, hinduistischen und buddhistischen Glaubens sowie der Sikh nehmen dem Programm zufolge dabei eine aktive Rolle ein.

Die Krönungszeremonie folgt den Angaben zufolge überwiegend der christlichen Liturgie, wenn Charles auf Englisch seinen Eid leisten wird als "Verteidiger des (protestantischen) Glaubens" und Beschützer der anglikanischen Kirche. Am Ende der Zeremonie werden die Vertreter der anderen Religionen gemeinsam ein Grußwort sprechen und an Charles gerichtet erklären, dass sie als "Nachbarn im Glauben den Wert des Dienstes an der Allgemeinheit anerkennen".

Rishi Sunak, der erste hinduistische Premierminister Großbritanniens, wird einen Auszug aus der Bibel lesen. Mitglieder des britischen Oberhauses, die religiösen Minderheiten angehören, werden dem König nicht-christliche Insignien überreichen wie goldene Armbänder und die königliche Robe.

Eine weitere Premiere wird ein laut von Charles gesprochenes Gebet darstellen. Nach Angaben des britischen Königshauses soll die Krönung die Vielfalt Großbritanniens widerspiegeln. Erstmals sollen deshalb Texte auch in den anderen im Vereinigten Königreich gesprochenen Sprachen verlesen werden: Walisisch sowie das schottische und das irische Gälisch.