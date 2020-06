Fünf Jahre sind Mats und Cathy Hummels nun schon verheiratet, ganze 13 liiert. Zum Hochzeitstag gibt es von ihr eine digitale Liebeserklärung. Er setzt stattdessen auf Romantik und lässt seiner Liebesten überraschend rote Rosen zukommen.

Am Montag feierten Cathy und Mats Hummels ihren fünften Hochzeitstag. Die Influencerin nutzte die Gelegenheit, um ihrem Mann bei Instagram eine Liebeserklärung zu machen. Der Fußballer setzte dagegen ganz traditionell auf rote Rosen.

Die 32-Jährige schrieb zu einem bei Instagram hochgeladenen Hochzeitsfoto: "Es gibt in jeder langen Beziehung Ups and Downs, aber wisst ihr, was das Wichtigste ist: Zu lernen, was wahre Liebe bedeutet, und was wirklich wichtig ist im Leben. Den anderen zu akzeptieren, genauso, wie er ist, und sich gegenseitig immer zu unterstützen mit ganz viel Respekt und Rücksicht. Den andern lieben mit allen Perfect Imperfections (übersetzt: perfekt Unperfektem)." Das Ganze schloss sie mit dem Satz: "Wenn man sein Herz verschenkt hat, dann nimmt man es auch nicht mehr zurück."

Ein Meer aus Rosen

Auf einem zweiten Bild sieht man dann, was sich Mats Hummels zum Hochzeitstag hat einfallen lassen. Darauf guckt seine ungeschminkte Ehefrau in die Kamera, im Arm ein riesiges Blumenbouquet, bestehend aus unzähligen roten Rosen und einigen weißen, die inmitten von all dem Rot die Zahl Fünf darstellen. Cathy Hummels schreibt dazu, dass sie damit überrascht worden sei und wie glücklich sie das mache.

Immer wieder musste sich Cathy Hummels zuletzt wegen ihrer schlanken Figur von ihren Followern in den sozialen Medien kritisieren lassen. Viele glauben darin zu erkennen, dass es ihr nicht gut gehe. Und so wurde Ende Mai bereits über eine Trennung des Paares spekuliert. Cathy Hummels stellte damals im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung klar: "Wir sind nicht getrennt. Wir sind ein Paar und planen gerade unseren Hochzeitstag. Wichtig ist, dass es für uns als Ehepaar funktioniert und unser Sohn Ludwig glücklich ist."

Schuld an den Gerüchten war auch der Umstand, dass sie nach wie vor in München lebt, während er als Spieler bei Borussia Dortmund im Ruhrgebiet weilt. "Jeder muss herausfinden, was ihn glücklich macht. Mats braucht seinen BVB, und ich meine Familie in München und meine Freunde. Wenn wir als Familie Zeit haben, dann genießen wir diese umso intensiver", so Hummels weiter.

Mit den romantischen Bildern zum Hochzeitstag aber zeigt sie nun einmal mehr, dass sie in ihrem Mats die allergrößte Unterstützung an ihrer Seite hat und sich ihre Fans keine Sorgen um sie machen müssen.