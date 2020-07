Einst versuchte Kim Kardashian, mit ihren Kurven das Internet zu "zerstören". Inzwischen machen vor allem ihre Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner mit sexy Fotos auf sich aufmerksam. Nun jedoch bekommt man die Familie auf einem gemeinsamen Schnappschuss mal in ganz anderer Pose zu Gesicht.

Kim Kardashian hat einen besonderen Schnappschuss mit ihren Schwestern Kourtney und Khloé Kardashian sowie den Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner auf Instagram gepostet. Das Foto kommentierte sie lediglich mit den Worten "Spice Girls".

Tatsächlich erinnern die fünf Schwestern mit ihren auffälligen Outfits ein wenig an die berühmte Girlband der 90er-Jahre, bestehend aus Victoria Beckham, Melanie Brown "Mel B", Emma Bunton, Geri Halliwell und Melanie Chisholm "Mel C".

Kim Kardashian selbst trägt zu rot gefärbten Haaren ein farblich passendes Outfit bestehend aus einem langärmeligen Oberteil mit Knöpfen und einer Hose mit weißem Muster. Schwester Kourtney trägt ein kurzes Blusenkleid, während sich Khloé in einer enganliegenden Glitzer-Robe zeigt.

Saint hat sich dazu geschlichen

Kendall und Kylie Jenner sorgen für die sportliche Note der "Schwestern-Band". Während Kylie eine schwarze Latexleggins, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker kombiniert, hat sich Kendall für ein Komplettoutfit aus einer Leggins samt Crop-Top im Batik-Look entschieden. Kylie streckt auf dem Foto frech die Zunge heraus.

Auf das Bild geschlichen hat sich auch Kim Kardashians Sohnemann Saint. Der Vierjährige lugt am linken Bildrand hervor. Vielleicht ist er ja der Manager dieser ganz besonderen Girlgroup ...

Was der Familien-Clan in diesem Aufzug wohl vorhat? Die Spice Girls sangen einst in ihrem Hit "Wannabee" jedenfalls: "I really wanna zigazig ah!" Was genau sie damit meinten und gewollt haben, ist zwar nicht geklärt. Aber wir könnten uns vorstellen, dass auch Kim Kardashian und ihre Schwestern dem "Zigazig ah" nicht abgeneigt wären.