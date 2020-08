Ende Juli kündigt Daniela Katzenberger eine Social-Media-Auszeit an. Nun ist sie zurück und postet schon wieder fleißig. Sie planscht im Pool, erinnert sich an Kindertage, findet liebe Worte für ihre Halbschwester und hat auch noch eine gute Nachricht zu vermelden.

Vor gut zwei Wochen kündigte Daniela Katzenberger bei Instagram einen "Betriebsurlaub" an. Seit ein paar Tagen ist sie zurück, und direkt ist schon wieder einiges los auf ihrem Account. Offenbar hat es die 33-Jährige in Zeiten der Corona-Pandemie doch nicht allzu lange ohne ihre Späße und ihre Follower ausgehalten. Nun erfreut sie diese zunächst mit einem Ausflug in den heimischen Pool auf Mallorca.

Auf dem Foto ist sie mit zwei Luftmatratzen in Hundekopfform zu sehen. Sie trägt ein rotes Bikinioberteil, eine große Sonnenbrille und hat die Haare zum Dutt gebunden. Dazu schreibt die 33-Jährige augenzwinkernd: "Manchmal braucht man zwei Möpse, die einen über Wasser halten." Sie fügt noch hinzu, dass dies einst ihr Lebensmotto gewesen sei, sie dieses Mal aber wirklich nur die Luftmatratzen meine.

Auf einem kurze Zeit später hochgeladenen Bild hat sie deutlich mehr an. Die Foto-Collage zeigt sie und ihren Bruder Tobias vor 25 Jahren. Darauf trägt er einen viel zu großen Schlafanzug, währen sie selbst - seinerzeit noch mit dunklem Haar - ein ebenfalls überdimensioniertes weißes Nachthemd anhat. Eben diese Szene haben die Geschwister nun noch einmal nachgestellt.

Wie die Katze dazu schreibt, benötigte das Vorhaben wohl einiges an Vorbereitung und Überzeugungsarbeit: "Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es war, meinen Bruder zu überreden, ein Paar Socken aus der Kinderabteilung anzuziehen und ein Hemd, an dem ich mich mit dem Edding künstlerisch ausgetobt habe, weil es 25 Jahre später diesen verdammten Pyjama nicht mehr gibt?"

Corona-Testergebnis veröffentlicht

Zudem hat sie offenbar befürchtet, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. In ihrer Instagram-Story aber zeigt sie jetzt einen entsprechenden Test und freute sich über das negative Ergebnis. Anschließend äußerst sie sich noch zum Auftritt ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser bei "Promi Big Brother". Obwohl die zwei sich eine ganze Weile nicht grün waren und erst im April nach längerem Streit Versöhnung feierten, findet sie nur liebe Worte für die ehemalige Dschungelkönigin.

Es falle ihr auf, dass die 27-Jährige kaum Sendezeit habe, so Katzenberger. "Meine Schwester ist einfach zu brav für so ein Format", glaubt sie. "Sie hat ja einen festen Freund, ist ja klar, dass sie darin mit niemandem rumschlabbert, rumgrapscht oder rumfummelt. (...) Sie ist auch im Privatleben jemand, der sich lieber zurückhält." Aber die TV-erfahrene Blondine weiß auch: "Abgerechnet wird zum Schluss."