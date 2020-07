Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise erfreut Daniela Katzenberger ihre Fans mit lustigen Geschichten aus ihrem Privatleben. Für viele war das in diesen schwierigen Zeiten eine willkommene Abwechslung. Nun aber zieht sich die 33-Jährige erstmal aus den sozialen Medien zurück.

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Daniela Katzenberger. Nachdem sie ihre Follower die letzten Monate während der Corona-Pandemie mit lustigen Fotos und Videos unterhielt, verabschiedet sie sich nun erstmal für eine Weile aus den sozialen Medien. Bei Instagram gibt sie eine "Betriebspause" bekannt.

Zwar verspricht die Katze im selben Atemzug per Text in schwarzer Schrift auf Rosa "Ich bin bald wieder für euch da", doch wann das genau sein wird, lässt sie offen. Auch ist unklar, wie sie ihre Auszeit verbringen wird.

Schon vor einigen Tagen hatte die Katze ihren Rückzug mit einem Foto angekündigt. Darauf sah man sie von hinten an einem Pool vor einer großen Fensterfront in der Yoga-Haltung "Baum", bekleidet nur mit einem Bikinhöschen. Dazu schreib sie "... bin dann mal weg". Auch hier fand sich kein Hinweis dazu, wo dieses "weg" wohl sein mag.

Familienurlaub daheim?

Aber natürlich hat sich die sonst bei Instagram so fleißige Katze diesen Urlaub redlich verdient. Immerhin liefert sie sonst beinahe täglich neue und äußerst unterhaltsame Einblicke in das Leben ihrer kleinen Familie. Und das sind meist keine perfekt inszenierten Fotos, sondern witzige oder ironische Videos und Bilder, auf denen sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Genau dafür lieben sie ihre knapp zwei Millionen Follower.

Am Samstag standen Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis noch gemeinsam für Florian Silbereisens Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" auf der Bühne. Auch Töchterchen Sophia war natürlich dabei. Direkt danach ging es für die Familie aber auch schon wieder zurück nach Mallorca, wie Lucas in seiner Insta-Story zeigte.

Im Flieger Richtung der Urlaubsinsel und Katzenberger-Heimat saß dann auch noch gleich ihre Halbschwester Jenny Frankhauser, wie diese ebenfalls in ihrer Story mitteilte. Womöglich verbringen die zwei, die sich erst vor wenigen Monaten nach längeren Zwist medienwirksam versöhnten, die "Betriebspause" ja gemeinsam.