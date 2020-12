Trägt hier zwar ein Kleid, hat zu Hause in Sachen Deko aber die Hosen an: Daniela Katzenberger

Vor einer Woche präsentiert Daniela Katzenberger drei unterschiedliche Weihnachtsbaumdekorationen. Nachdem man sich bei ihr daheim auf Mallorca offenbar zunächst nicht entscheiden konnte, zeigt sie nun, wer dabei den Ton angegeben hat. Lucas Cordalis ist es nicht.

Eigentlich hatte Daniela Katzenberger eben erst eine Social-Media-Pause angekündigt, da ist sie auch schon wieder zurück bei Instagram. Vielleicht möchte sie ihren Fans einfach nicht vorenthalten, wie im Hause Katzenberger/Cordalis Weihnachten gefeiert wird.

Vor gut einer Woche präsentierte sie auf ihrem Account drei Versionen von Christbaumschmuck. Das erste Bild zeigte sie mit Tochter Sophia vor der Tanne im heimischen Wohnzimmer, in der jede Menge Barbie-Puppen und eine pinkfarbene Girlande baumelten. Eindeutig auf Wunsch der Fünfjährigen. Auf einem zweiten Foto sah man Ehemann und Vater Lucas Cordalis neben selbigem Baum stehen, dieses Mal jedoch mit blauer Girlande und in den Zweigen drapierten Gitarren. Die dritte Version ging dann auf das Konto der Katze selbst. Auch hier waren Girlande und Kugeln zwar Pink, doch hingen statt Barbies pinkfarbene High Heels an den Ästen. Nun löst die Blondine mit einem Video auf, für welchen Schmuck sich die Familie denn nun entschieden hat.

"Wie sieht euer Bäumchen zu Hause aus?"

Es scheint ein Kompromiss geworden zu sein, bei dem Cordalis als einziger Mann im Haushalt den Kürzeren zog. In dem lustig zusammengeschnittenen Clip sieht man die Hand der Katze, die ihrem Mann beim Aufhängen der blauen Girlande ein eindeutiges Zeichen der Ablehnung gibt. Dann wirft sie mit einem Stop-Motion-Trick selbst pinkfarbenen und goldenen Schmuck in den Baum, dazu gibt es noch eine blinkende Lichterkette. Barbies und High Heels habe es allerdings nicht in die finale Version geschafft.

Zu dem Video schreibt die 34-Jährige: "Sooo, da bin ich wieder. Und geschmückt habe ich auch, besser spät als nie. Tussi-Bäumchen, so ein Träumchen." Dann möchte sie von ihren Followern noch wissen: "Wie sieht denn euer Bäumchen zu Hause aus? Habt ihr euch auch durchsetzen können?" Ihre Fans halten nicht mit ihren Deko-Vorschlägen hinter dem Berg, loben die Katze aber wiederum auch für ihren hübschen Christbaum. Ob nächstes Mal Lucas Cordalis wieder was zu sagen hat, sehen wir dann 2021.