Meist sieht man Daniela Katzenberger perfekt gestylt in der Öffentlichkeit. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie aber zeigt sie sich in den sozialen Medien aber auch gerne mal im Schlabberlook. Neuerdings scheint sie so allerdings auch das Haus zu verlassen. Was ihre Mutter damit zu tun haben könnte ...

Die Extensions glatt gebürstet, aufwendig geschminkt und in gern pastellfarbenen Blusen oder Kleidern - so kennt man Daniela Katzenberger normalerweise. Seit Corona ihre Wahlheimat Mallorca in den Lockdown und damit sie und ihre Familie zum Daheimbleiben zwang, macht sie ihren Followern bei Instagram immer wieder mit ehrlichen Fotos und Videos aus ihrem alltäglichen Quarantäne-Leben Freude. Da darf es auch schonmal ein Schlafanzug oder die bequeme Jogginghose sein, das Haar bleibt ungebürstet, das Gesicht frei von Make-up. Dass die 33-Jährige so allerdings auch das Haus verlässt, ist vermutlich eigentlich nicht üblich.

Inzwischen ist der Ehefrau von Lucas Cordalis und Mutter der kleinen Sophie aber wohl alles egal. Das neueste Bild auf ihrem Kanal zeigt die Blondine im Gang eines mallorquinischen Supermarktes. Die Haare hat sie zu einem Feudel auf dem Kopf zusammengebunden, das Ganze wird zusätzlich von einem Haarband gehalten. Auf ihrer Nase sitzt eine schwarze Hornbrille, ein rosa gemusterter Mundschutz hängt an ihrem Kinn. Zum Animal-Print-Shirt mit V-Ausschnitt trägt sie eine Leggins mit Blumenmuster, pinkfarbene Flauschsocken und rosafarbene Schlappen. Ihren ungewöhnlichen Look kommentiert sie mit den Worten: "Gut, dass mich in Spanien keine Sau kennt."

Mutter im Sommerhaus

Trotz ihres auffälligen Äußeren kreisen die Kommentare zu dem Bild um ein ganz anderes Thema. Daniela Katzenbergers Fans interessieren sich viel mehr für die Ereignisse in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars", an der ihre Mutter Iris Klein mit ihrem Mann Peter gerade teilnimmt, als für den schrägen Look der Katze. In der gestrigen Folge geriet die 53-Jährige an die ebenfalls auf Mallorca beheimateten Auswanderer Andreas und Caroline Robens. Die werfen Klein vor, ihr Geschäft ruiniert und sie hintergangenen zu haben. Die Stimmung zwischen den vier Erwachsenen ist mehr als angespannt, es fallen böse Worte, es fließen Tränen.

Ob es die TV-Ereignisse waren, die die Katze dazu veranlassten, inkognito in den Supermarkt zu schleichen und zu hoffen, dass sie so niemand erkennt, ist nichts als eine Vermutung. Sie selbst äußerst sich nämlich nicht zu den öffentlich vor den Kameras ausgetragenen Streitigkeiten zwischen den Bodybuildern und ihrer Mutter.