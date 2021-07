Lange Zeit waren Daniela Katzenberger und ihre Halbschwester Jenny Frankhauser gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Doch mittlerweile scheint zwischen den beiden wieder alles in Butter zu sein. Oder in Brühe. Ganz wie man angesichts dieser Bilder will.

Na also, geht doch! Im Hause Katzenberger ist wieder die Harmonie eingezogen. Friede, Freude, Hühnerbrühe, möchte man sagen.

Das jedenfalls belegen zwei Fotos samt zugehörigem Kommentar, die Daniela Katzenberger auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat. Entstanden sind sie - natürlich - in der mallorquinischen Wahlheimat der 34-Jährigen. Im Whirlpool, der nebst Mittelmeer und unzähligen Schwimmbecken auf der Insel natürlich dennoch nicht verzichtbar ist.

Iris Klein schaut zu

Auf den Bildern zu sehen sind gleich drei Frauen aus dem Katzenberger-Clan. Die eine, Mutter Iris Klein, hat sich dabei nicht ins Blubberwasser getraut. Sie schaut dem Treiben im Whirlpool lediglich von außerhalb, mit aufgestützten Armen und einem Lachen im Gesicht zu.

Mittendrin statt nur dabei sind indes Daniela Katzenberger höchstpersönlich und ihre Halbschwester Jenny Frankhauser. Die beiden scheinen bei ihrem gemeinsamen Bad viel Spaß zu haben.

Auch hinter Katzenbergers Anmerkungen zu den Bildern verbirgt sich ein verschmitztes Augenzwinkern. "Heute gibt es Pfälzer-Knödelsuppe", schreibt sie und fügt noch die Hashtags "Pfalzpower", "Knödel", "Schwesterherz" und "Hühnerbrühe" hinzu. Dabei nimmt sie wohl nicht nur auf die familiäre Herkunft Bezug, sondern auch auf die nicht ganz natürlichen Oberweiten der beiden "Chicks", die sich hier im Whirlpool austoben.

"Love you, Frechdachs"

Frankhauser wiederum postete wenig später auf ihrer Seite ebenfalls ein Foto, das sie mit ihrer Halbschwester zeigt. Katzenberger sitzt darauf hinter ihr und umgreift mit den Händen ihren Kopf. "Love you, Frechsdachs", merkte Frankhauser dazu an.

Lange schien es unmöglich, dass noch einmal derartige Bilder der beiden entstehen würden. 2017 entbrannte ein erbitterter Streit zwischen den Schwestern, der insbesondere von Frankhauser mit öffentlichen Vorwürfen ausgetragen wurde. Auslöser war der Tod von Frankhausers Vater. Die heute 28-Jährige beschuldigte die "Katze" unter anderem, sie in der Situation hängengelassen zu haben.

Auch als Frankhauser 2018 ins Dschungelcamp zog, das sie schließlich als Königin verließ, hing der Haussegen noch megaschief. Zu einer Annäherung kam es erst wieder vor etwas über einem Jahr. Zum einen trug die Corona-Krise dazu bei. Diese habe ihr gezeigt, "was wichtig ist im Leben, was mich glücklich macht und was ich brauche", erläuterte Frankhauser.

Zum anderen spielte auch hier der Tod eines nahen Verwandten eine nicht unerhebliche Rolle. Katzenberger erklärte, ihr wenig zuvor verstorbener Schwiegervater Costa Cordalis habe zu ihr gesagt: "Wenn du erst mal so alt bist wie ich, hast du vielleicht nicht mehr so viele Chancen." Sie habe erkannt: "Er hatte recht."