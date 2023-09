Ihre Hauptaufgabe absolvieren Bill und Tom Kaulitz derzeit als Jury-Mitglieder bei "The Voice of Germany". Doch ein Oktoberfest-Ausflug ist sicher willkommene Abwechslung zu den durchwachsenen Kritiken. Dabei wird vor allem Tokio-Hotel-Sänger Bill zum Hingucker.

Zu den Prominenten, die sich in diesem Jahr in das Oktoberfest-Getümmel gestürzt haben, zählen nun auch die beiden Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Für die beiden Musiker war es offenbar ein besonderes Erlebnis. Wie Bill Kaulitz in einer Instagram-Story verrät, war es sein bis dato erster Wiesn-Besuch überhaupt.

Das Outfit von Tom Kaulitz fiel etwas dezenter aus. (Foto: picture alliance/dpa)

In dem Instagram-Beitrag zeigt der Sänger, wie er sich mittels eines Lockenstabs die Haare für den Volksfest-Ausflug stylen lässt. Doch nicht nur mit seiner Frisur glänzte der 34-Jährige auf dem Oktoberfest. Er präsentierte auch ein ganz besonderes Outfit, bei dessen Anblick Barbie sicher vor Neid erblassen dürfte.

So schlug Bill Kaulitz in einer glitzernden rosa Lederhose mit farblich dazu passender Weste im Bierzelt auf. Knöchelhohe pinke Plateau-Stiefel, lange Socken und ein weißes Trachtenhemd komplettierten seinen Look.

Heidi Klum nicht dabei

Sein Zwillingsbruder Tom ließ es dagegen etwas klassischer angehen: Er erschien in weißer Lederhose und Trachtenjacke mit grünem Hemd. Seine Ehefrau Heidi Klum wurde unterdessen nicht an seiner Seite gesichtet.

Ob Klum wohl momentan zu Hause in Los Angeles auf die neuen Familienmitglieder aufpasst? Zu seinem 34. Geburtstag am 1. September schenkte sie ihrem Ehemann schließlich gerade erst zwei Hundewelpen. Per Instagram-Story gab sie auch die Namen der beiden neuen Mitbewohner im Hause Klum-Kaulitz bekannt, die als "Uschi" und "Jäger" Frauchen und Herrchen künftig nicht mehr von der Seite weichen dürften.

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Gitarrist sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe: die Töchter Leni (19) und Lou (13) sowie die Söhne Henry (18) und Johan (16).

Zwischen "großartig" und "nervig"

Leni Klum ist die Tochter des Models und des ehemaligen Sportmanagers Flavio Briatore. Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war Heidi Klum bereits mit Sänger Seal liiert. Gemeinsam mit ihm bekam sie ihre drei weiteren Kinder. 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. 2019 heiratete Klum dann Tom Kaulitz.

Die Kaulitz-Zwillinge dürften aktuell viel Zeit in Deutschland verbringen. Schließlich sind sie Teil der komplett neuen Jury in der mittlerweile 13. Staffel von "The Voice of Germany", die vor Kurzem angelaufen ist. Die ersten Reaktionen auf die Show, in der auch Ex-Boyband-Star Ronan Keating, Schmusesänger Giovanni Zarrella und Rapperin Shirin David an den Buzzern sitzen, fielen durchwachsen aus. Während einige die neue Besetzung in den sozialen Netzwerken "großartig" nannten, empfanden andere diese als "sehr nervig".