Oliver Pocher und Ehefrau Amira infizieren sich mit Corona und erkranken an Covid-19. Jetzt stellt sich heraus, dass sie trotzdem keine Antikörper gebildet haben und deswegen auch nicht immun gegen das Virus sind. Der Comedian nimmt es mit Humor.

Amira Pocher war eine der ersten deutschen Prominenten, die Ende März positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Erst hatte sie sich nur etwas krank gefühlt, ehe es immer schlimmer und das Virus festgestellt wurde. Wenig später zeigte ihr Ehemann Oliver Pocher ebenfalls Symptome, und auch sein Test fiel positiv aus. Beide mussten zwei Wochen in Quarantäne. Nun stellt sich heraus, dass ihre Körper trotzdem und wider Erwarten keine Antikörper gebildet haben.

Als die beiden erkrankten, war die Infektionskette nicht mehr nachvollziehbar. "Ich war an einem Donnerstag noch in Österreich und am Freitag danach ist er (Oliver Pocher) aus L.A. gekommen", erzählte Amira Pocher damals in einem Video-Interview mit der RTL-Sendung "Stern TV" und ergänzte, dass beide das Virus von ihren Reisen mitgebracht haben könnten. "Man weiß es einfach nicht." Dass sie nach ihren jeweils positiven Corona-Tests das Haus nicht mehr verlassen durften, war behördlich angeordnet worden.

"Sind ein medizinisches Phänomen"

Bei Amira Pocher fing es "irgendwann abends an mit einem trockenen Reizhusten". Am nächsten Morgen habe sie dann gemerkt, dass etwas nicht stimme. Zu dem Reizhusten kamen "ganz, ganz schlimme Kopfschmerzen und Gliederschmerzen" hinzu. Es habe sich wie eine Grippe angefühlt. Oliver Pochers Symptome waren weniger schlimm. Er habe aber nicht mehr riechen können, erzählte er im selben Gespräch.

Am Rande einer TV-Aufzeichnung traf RTL das genesene Paar jetzt wieder zum Interview. Die zwei waren zwar gut gelaunt, dennoch wundern sie sich offenbar über die fehlende Immunität gegen das Virus. Sie können sich deswegen jederzeit erneut damit infizieren. Pocher bezeichnete sich und seine Frau in dem Gespräch mit Frauke Ludowig deshalb als "medizinisches Phänomen" und meinte, das sei schon "kurios".