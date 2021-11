Die Mitglieder des britischen Königshauses müssen viel über sich in der Presse ergehen lassen. Einiges mag stimmen, anderes dagegen nicht. Nun bringt ausgerechnet ein Bericht der öffentlich-rechtlichen BBC das Fass zum Überlaufen. Die Royals üben gebündelt Kritik.

In einem außerordentlichen Schritt hat das britische Königshaus eine BBC-Dokumentation über die Royal Family und das Verhältnis der Queen-Enkel Prinz William und Prinz Harry kritisiert. In einer gemeinsamen Stellungnahme warfen Vertreter von Königin Elizabeth II., Thronfolger Prinz Charles und Queen-Enkel Prinz William dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, "überzogene und unbegründete Behauptungen aus ungenannten Quellen als Tatsache" darzustellen. Das gemeinsame Statement von Buckingham-Palast, Clarence House und Kensington-Palast wurde am Ende der Sendung von der BBC selbst gezeigt.

Die am Montagabend von BBC 2 ausgestrahlte Episode "The Princes And The Press" ("Die Prinzen und die Presse") legt nahe, dass die Brüder William und Harry jeweils Journalisten mit Vorwürfen gegen die andere Seite gefüttert hätten. Beide weisen das zurück. Das Verhältnis zwischen den beiden Queen-Enkeln gilt als schwer belastet, seitdem Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan dem Palast öffentlich Rassismus und mangelnde Unterstützung vorgeworfen haben.

In der Sendung entschuldigte sich ein Privatermittler zudem bei Harry dafür, das Telefon einer Ex-Freundin des Prinzen abgehört zu haben. Er habe Harry die Teenager-Jahre gestohlen, sagte Gavin Burrows. Anfang der 2000er Jahre habe in den Medien eine "rücksichtslose" Kultur ohne jede Moral geherrscht. Mit Harry, der lebenslustiger als sein älterer Bruder William erschienen sei, habe sich mehr Auflage machen lassen, sagte Burrows. Das habe zu drastischen Recherchemethoden geführt. Dabei geriet auch Harrys damalige Freundin Chelsy Davy ins Visier. Der Prinz hat den Verlag News Group Newspapers, der unter anderem die "Sun" publiziert und früher das Skandalblatt "News of the World" herausbrachte, verklagt.