Eigentlich wollen Die Toten Hosen bald auf Tour gehen. Nun haben sie alle Termine abgesagt und werden diese auch nicht im kommenden Jahr nachholen. Fans von Rammstein geht es an der Stelle besser. Sie dürfen sich über neue Tour-Daten freuen.

Für Die Toten Hosen rund um Frontmann Campino platzt ein großer Traum - ebenso für viele Fans. Die "Alles ohne Strom"-Tournee, die 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden kann, fällt komplett aus. Das gab die Band am Mittwoch bei Facebook bekannt. Die ursprünglich geplante Verlegung aller Konzerte ins kommende Jahr würde demnach an "organisatorischen Problemen" scheitern.

"Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt", heißt es vonseiten der Band. Die Enttäuschung über die Absage sei "riesengroß". Schließlich sei es von allen Bandmitgliedern ein Traum gewesen, "mit einer großen Big Band durch die Lande zu ziehen".

Rammstein kommen 2021

Wie, wann und wo Ticketbesitzer den Einkaufspreis erstattet bekommen, erklären Die Toten Hosen wie folgt: "Die Erstattung der Eintrittspreise beginnt aus technischen Gründen erst am 15.06.20 (in der Schweiz und Österreich am 30.6.20) und zwar ausschließlich über die Stellen, wo ihr eure Tickets gekauft habt." Wer die Tickets online erworben hat, müsse nicht aktiv werden. "Die entsprechenden Vorverkaufsstellen werden sich ab diesem Datum automatisch mit euch in Verbindung setzen."

Besser läuft es derweil für die Fans von Rammstein. Auch die Band um Frontman Till Lindemann wäre eigentlich noch in diesem Jahr zu ihrer nächsten Tournee aufgebrochen, die sie ebenfalls wegen Corona absagen musste. Doch hat man inzwischen neue Termine für die Konzerte gefunden. Ab dem 22. Mai 2021 werden Rammstein dann unter anderem in Stadien in Leipzig, Stuttgart und Berlin spielen. Hierfür gekaufte Karten behalten also ihre Gültigkeit.