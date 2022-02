Vergangene Woche gibt RTL bekannt, die beliebte Show "7 Tage, 7 Köpfe" zurück auf den Bildschirm zu bringen. Während mit Guido Cantz bereits der Moderator feststeht, sind zu diesem Zeitpunkt die teilnehmenden Gäste noch ein Geheimnis. Das wird nun gelüftet.

Am 25. Januar machte RTL öffentlich, die um die Jahrtausendwende erfolgreiche TV-Show "7 Tage, 7 Köpfe" wieder zurück ins TV bringen zu wollen. Nun hat der Kölner Sender auch bekannt gegeben, wer zum Start am Tisch des neuen Moderators Guido Cantz sitzen wird.

Am Donnerstag startet die Neuauflage, bei der neben manch jüngerem Comedian auch ein Urgestein der Kultshow dabei ist. Zum Auftakt sind Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar und Mirja Boes geladen. Der siebte Kopf im Halbrund ist ein alter Bekannter der Show. Bernd Stelter gehörte von 1997 bis zum vorläufigen Ende 2005 zum festen Inventar von "7 Tage, 7 Köpfe".

Nächster Klassiker für Cantz

Wie beim Original setzen sich auch bei der neuen Show sieben Komiker mit den Ereignissen der Woche auseinander. Guido Cantz erklärte dazu kürzlich: "Nach zwölf Jahren 'Verstehen Sie Spaß?' freue ich mich mit '7 Tage, 7 Köpfe' auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List."

Fast zehn Jahre lang lief "7 Tage, 7 Köpfe". Den Startschuss hatte 1996 Rudi Carrell gegeben. Damals saßen neben Jochen Busse, Gaby Köster und Carrell Kritiker Dr. Hellmuth Karasek, Komiker Karl Dall, TV-Moderatorin Milena Preradovic und Talkerin Bärbel Schäfer am TV-Tisch. Mike Krüger stieß in der ersten Staffel dazu. Kalle Pohl und Bernd Stelter nahmen ihre Plätze 1997 ein, Oliver Welke löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab. In den rund 300 Sendungen waren außerdem mehr als 70 prominente Gäste dabei, darunter Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Piet Klocke und Stefan Raab.

Startschuss für die Neuauflage ist am 3. Februar um 22.15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann ab dem 12. Februar immer samstags um 23 Uhr nach "Deutschland sucht den Superstar" und sind auf RTL+ abrufbar.