Schauspieler Orlando Bloom macht keinen Hehl aus der Bewunderung für seine Verlobte Katy Perry. "Mein Mädchen wird singen", freut er sich über den Auftritt der US-Sängerin im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten für König Charles III. Er selbst wird dagegen nicht nach London reisen.

Wenn am 7. Mai bei einem Konzert in London die Krönung von König Charles III. gefeiert wird, ist auch US-Sängerin Katy Perry mit von der Partie. Einer, den das besonders stolz macht, ist der Verlobte der 38-Jährigen: Schauspieler Orlando Bloom. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" verriet der gebürtige Brite nun, dass er seine Herzdame aus der Ferne anfeuern werde.

"Mein Mädchen wird singen, das macht Spaß. Ich werde es leider nicht dorthin schaffen", sagte Bloom in dem Gespräch am Rande der Messe CinemaCon in Las Vegas. Er finde es aber "cool", dass Perry bei dem Konzert zu Ehren von Charles auftrete, erklärte er stolz. "Sie macht diese großen, historischen Dinge. Es ist wunderbar. Sie sang auch für den Präsidenten. Das tut sie", machte er aus der Bewunderung für die Frau an seiner Seite keinen Hehl.

Bloom erinnerte damit an die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021. Damals hatte Perry ihren Hit "Firework" performt. "Wer ist noch übrig? Vielleicht der Papst", scherzte Bloom weiter. Das Krönungskonzert sei auf jeden Fall "aufregend".

Auftritt als Botschafterin

Zuvor hatte sich bereits Perry selbst gegenüber "Entertainment Tonight" zu ihrem Engagement am Krönungs-Wochenende geäußert. Sie sei "dankbar", Teil des Konzertes sein zu dürfen. "Ich habe seine zukünftige Majestät vor ein paar Jahren kennengelernt." Charles habe sie zu einer der Botschafterinnen seiner Organisation "The British Asian Trust" ernannt. Die Organisation setzt sich gegen Kinderhandel ein. Mit ihrem Auftritt in Großbritannien wolle sie vor allem als Botschafterin auftreten und zeigen: "Hey, das bin ich aus den USA."

Die offizielle Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey statt. Einen Tag später gibt es das Krönungskonzert auf Schloss Windsor. Neben Katy Perry sind auch noch viele weitere Stars dabei, etwa die Gruppe Take That und Sänger Lionel Richie. "Paddington"-Schauspieler Hugh Bonneville moderiert die Show.