Bei den Filmfestspielen in Cannes spaltet "Triangle of Sadness" die Gemüter, fährt aber die Goldene Palme als Bester Film ein. Bald kommt die Satire mit Ekelgarantie auch zu uns ins Kino. ntv.de präsentiert exklusiv den deutschen Trailer dazu.

Als "Triangle of Sadness" im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes dem Publikum und der Jury präsentiert wird, sind die Meinungen gespalten. Während einige das tragikomische Werk feiern, verlangen vor allem die expliziten Kotzszenen anderen so einiges ab. Dennoch kann die bitterböse Satire des Schweden Ruben Östlund am Ende einen Erfolg verzeichnen und die Goldene Palme einheimsen.

Für Östlund, der als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent schon mit Filmen wie "Höhere Gewalt" und "The Square" für Aufsehen sorgte, war es nicht der erste Preis. In seinem Heimatland bedachte man ihn in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Guldbagge Award, europäische Filmpreise erhielt er ebenso wie Nominierungen für einen Oscar und einen Golden Globe.

Noch einmal Schlagzeilen machte "Triangle of Sadness" dann Ende August mit der traurigen Nachricht, dass die südafrikanische Schauspielerin Charlbi Dean Kriek im Alter von nur 32 Jahren starb und dies somit ihr letzter Film ist.

Superreiche am Limit

Und darum geht's: Model Carl (Harris Dickinson) und seine Kollegin Yaya (Charlbi Dean Kriek) sind ein Paar, doch in ihrer Beziehung kriselt es heftig. Das liegt unter anderem daran, dass Yaya deutlich erfolgreicher ist als Freund, was sie ihm auch immer wieder gern unter seine hübsche Nase reibt.

Für Yaya und Carl ist es bald vorbei mit der Entspannung. (Foto: Film i Väst)

Als die zwei in ihrer Funktion als Influencer zu einer Kreuzfahrt auf einem 250-Millionen-Dollar-Schiff eingeladen werden, könnte sich die Situation zwischen ihnen dank Luxus, Champagner und Kaviar ja vielleicht ein wenig entspannen. Mit auf diese Reise gehen allerdings noch jede Menge andere spezielle Typen, darunter der den Kapitalismus liebende Russe Dimitry, ein Software- und App-Entwickler, die Waffenhersteller Winston und Clementine und noch mehr extrem wohlhabende Weiße gehobenen Alters.

Kapitalismus bis zum Erbrechen

Kapitän Smith (Woody Harrelson), selbst ein Verfechter des Kommunismus und Sozialismus, erleidet einen Nervenzusammenbruch und schließt sich mit jeder Menge Alkohol in seiner Kabine ein. So muss die ambitionierte Chef-Stewardess Paula (Vicki Berlin) vorerst mit den verwöhnten Gästen und ihren absurden Wünschen allein klarkommen.

Ausgerechnet jetzt zieht ein starkes Unwetter auf, was den Kapitän wieder zurück an Deck holt. Trotz des zu erwartenden heftigen Seegangs besteht er auf ein opulentes Mahl mit seinen superreichen Passagieren. Es kommt, wie es kommen muss, schon bald speien sie den einst teuren Mageninhalt in alle Richtungen. Als am nächsten Morgen dann auch noch eine Gruppe somalischer Piraten versucht, das Schiff zu kapern, ist das Chaos perfekt.

Die Satire "Triangle of Sadness", in der unter anderem auch noch Iris Berben in einer Nebenrolle zu sehen ist, läuft ab dem 13. Oktober bei uns in den Kinos. Den dazugehörigen deutschen Trailer präsentiert ntv.de exklusiv.