"You can win if you want", sangen einst Modern Talking. Doch womöglich hat es Dieter Bohlen diesmal mit seinem Siegeswillen übertrieben. So zieht er sich beim Tennisspielen eine Meniskus-Verletzung zu und muss operiert werden. Doch inzwischen geht es ihm schon wieder besser. "Mega."

"Leute, das passiert nur mir." Mit diesen Worten hat Dieter Bohlen öffentlich gemacht, dass er sich einer Blitz-OP unterziehen musste. "Vor einem Jahr rechtes Bein kaputt, jetzt linkes Bein kaputt", erklärt der Pop-Titan in einem Beitrag auf seiner Instagram-Seite.

Bohlen veröffentlichte dazu zwei Bilder. Eines zeigt ihn in einem Krankenhausbett, ein anderes mit seinem verbundenen, linken Bein. Er sei beim Tennisspielen umgeknickt, hört man ihn dazu sprechen. "Meniskus kaputt, Schnell-OP", führt der 68-Jährige aus.

Rund fünf Stunden nach der Operation sei er aber "schon wieder richtig fit. Mega." Zu Scherzen ist Bohlen auch bereits aufgelegt. "Sport ist Mord", schreibt er in seinem beigefügten Kommentar. Zudem hat er seine Schilderung musikalisch passend unterlegt: Im Hintergrund ist "Oops! ... I Did It Again" ("Oops! ... Ich habe es wieder getan") von Britney Spears zu hören.

Bohlen: "Zu blöd zum Schlittenfahren"

Anfang 2021 hatte sich Bohlen bereits am rechten Sprunggelenk und den Zehen verletzt. "Zu blöd zum Schlittenfahren", erklärte er damals bei Instagram. Er sei sich über den eigenen Fuß gefahren. "Die Zehen waren auf einmal nach hinten." Jetzt sei aber "alles wieder prima". Er und seine Partnerin Carina übten "ganz neue Dance-Moves".

Auch im September 2021 meldete sich Bohlen mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus bei seinen Fans. Er habe sich "beim Tauchen das Ohr ein bisschen verletzt" und "musste leider operiert werden", wusste er zu berichten, ehe er auch damals beschwichtigte: "Jetzt ist alles top, ich höre wie ein Adler."

Die Fans des früheren Modern-Talking-Musikers und Ex-Jurors von "Deutschland sucht den Superstar" wünschen ihm in ihren Kommentaren vor allem eines: "Gute Besserung." Manch einer kann sich aber auch den einen oder anderen spitzen Kommentar nicht verkneifen. "Wenn du immer so viel Sport machst ...", merkt etwa einer an. Und ein anderer: "Man ist halt keine 30 mehr."