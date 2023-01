"Doc Caro" heuert bei Vox an

"Legen wir los" "Doc Caro" heuert bei Vox an

Während der Pandemie berichtet Notfallmedizinerin Carola Holzner regelmäßig über ihre praktische Arbeit im Kampf gegen Corona. Als "Doc Caro" wird sie so vielen Menschen im Land bekannt. Fortan ist die Ärztin exklusiv als Expertin bei Vox im Einsatz.

Vox nimmt "Doc Caro" unter seine Fittiche. Bei dem Sender habe die Ärztin, die mit vollem Namen Dr. Carola Holzner heißt, eine "neue, exklusive Heimat gefunden", teilte die RTL-Gruppe mit.

2023 wird die 40-Jährige in einer eigens auf sie zugeschnittenen Doku-Reihe bei Vox zu sehen sein. Darüber hinaus seien Einsätze als Expertin in verschiedenen Magazinen geplant, heißt es. "Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben", erklärt Holzner zu ihrem neuen Engagement.

Sie freue sich auf die Zusammenarbeit, fügt die Medizinerin hinzu: "Ich kann es nicht abwarten. Legen wir los." Gesundheit gehe alle etwas an.

Youtube, Podcast, Bestseller

Ende Januar 2022 hatte noch Sat.1 "Doc Caro" als neues und exklusives Sendergesicht vorgestellt. Dort war die Ärztin dann auch im vergangenen Jahr in der Doku-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz" zu sehen. Das Format wurde allerdings nach einer Staffel überraschend eingestellt. Am mangelnden Zuschauerinteresse und schlechten Einschaltquoten soll dies nicht gelegt haben. Auf Nachfrage des Medienmagazins "DWDL" erklärte der Sender zu seiner Entscheidung stattdessen nebulös: "Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind."

Holzner ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfall- und Intensivmedizin. Ihr medizinisches Wissen vermittelt sie als "Doc Caro" auf ihren Youtube- und Instagram-Kanälen so, dass es auch für Laien verständlich ist. Inzwischen hat sie dort rund 45.000 beziehungsweise 330.000 Abonnenten.

Zudem produziert die zweifache Mutter seit Januar einen eigenen Podcast namens "Auf Herz und Ohren". Auch Besteller wie "Eine für Alle: Als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit" und "Keine halben Sachen: Wie die Notaufnahme den Blick aufs Leben verändert" hat sie bereits verfasst.

Umfangreiche Medien-Erfahrung sammelte sie während der Corona-Krise. Als Expertin für die praktische Arbeit im Kampf gegen die Pandemie war sie in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen und machte sich so auch beim TV-Publikum als "Doc Caro" einen Namen.