Schon als Kind steht Dolly Parton auf der Bühne. Später wird sie zu einem der erfolgreichsten Country-Stars aller Zeiten. Und zum Sexsymbol inklusive "Playboy"-Auftritt. Diese Ära würde sie nun gerne noch einmal aufleben lassen. Und das, obwohl sie sich in ihrem 75. Lebensjahr befindet.

Auch mit Mitte 70 will die US-amerikanische Countrysängerin Dolly Parton nicht mit ihren Reizen geizen. Zwar hat sie erst im vergangenen Januar ihren 74. Geburtstag gefeiert, sie weiß allerdings schon ganz genau, was sie sich zu ihrem Dreivierteljahrhundert 2021 wünscht.

So sah das 1978 aus. Und 2021? (Foto: Playboy)

"Ich habe keine Ruhestandspläne. Ich bin gerade 74 geworden und plane, noch einmal auf dem Cover des 'Playboy'-Magazins zu sein", verriet Parton ihre Nackedei-Ambitionen fürs kommende Jahr in der TV-Show "60 Minutes Australia".

"Ich war vor Jahren schon mal im 'Playboy'-Magazin und ich dachte mir, dass es ein Brüller wäre, wenn sie mitmachen und ich mit 75 noch einmal auf dem Cover sein könnte - ich weiß aber nicht, ob sie das tun werden." Ein Versprechen hat sie aber an die "Playboy"-Chefs: "Die Brüste sind noch dieselben!"

Erstes "Playboy"-Cover 1978

Im Interview verriet Parton auch ihr Schönheitsgeheimnis: "Gute Belichtung, gutes Make-up und gute Ärzte." Ein Rekord wäre ihr als 75-jähriges Covergirl des "Playboy" jedenfalls sicher: Noch nie wurde eine ältere Frau für das Magazin abgelichtet. Bislang hält Schauspielerin Jane Seymour diesen Rekord - sie zeigte sich 2018 zum insgesamt dritten Mal und im Alter von 67 Jahren in Unterwäsche im "Playboy".

Parton zierte 1978 das "Playboy"-Cover. Damals war sie 32. Und schon damals war nicht alles ganz echt, was die Leser des Magazins zu sehen bekamen. Die Sängerin, die übrigens die Patentante von Miley Cyrus ist, steht dazu, sich bereits mit Anfang 20 erstmals für Schönheitsoperationen unters Messer gelegt zu haben.

Nach ersten Auftritten im Teenageralter begann die 1946 geborene Parton ihre Karriere Ende der 60er-Jahre als Songschreiberin und Duett-Partnerin von Porter Wagoner. Später stieg sie zu einem der bis heute erfolgreichsten Country-Stars in den USA auf. Zu ihren bekanntesten Songs gehören das vielfach gecoverte "Jolene" sowie "I Will Always Love You" (beide 1974), das in der Version von Whitney Houston in den 90er-Jahren zum Welthit wurde.