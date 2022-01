Am 21. Januar ist es endlich so weit, das erste echte Dschungelcamp seit Beginn der Corona-Pandemie startet. Dieses Mal geht's für alle Beteiligten allerdings nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Und so tritt als erster Dr. Bob von Sydney aus seine Reise an.

Der erste Promi reist nach Südafrika zum Dschungelcamp. Dr. Bob meldet sich vom Flughafen in Sydney, Australien, mit einem Daumen-hoch-Foto. Dazu schreibt der 71-Jährige auf Instagram: "Ich bin auf dem Weg nach Südafrika".

Der in London geborene australische Maskenbildner, Spezialeffekt-Künstler, Wildbiologe und Rettungssanitäter Robert McCarron wurde dem deutschen Publikum als charismatischer "Dr. Bob" in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt. Er ist seit der ersten Staffel, die im Jahr 2004 ausgestrahlt wurde, dabei. Bereits seit 2002 ist er auch im britischen Pendant der Show mit von der Partie.

Corona-bedingt wird die TV-Show erstmals nicht in Australien stattfinden; im vergangenen Jahr wurde eine Ersatzshow in Hürth produziert. Diesmal kämpfen die zwölf prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in der Nähe des Kruger-Nationalparks im Nordosten Südafrikas, dem größten Wildschutzgebiet des Landes, um gelbe Sterne und die Dschungelkrone.

Erste Kandidaten bestätigt

Bei der Dschungelcamp-Premiere in Südafrika wird Dr. Bob auf Modeschöpfer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis, "Dschungelshow"-Gewinner Filip Pavlovic und Schauspielerin Tina Ruland treffen - die ersten offiziell bestätigten Kandidatinnen und Kandidaten.

Vor allem Glööckler hat sich viel vorgenommen und will um jeden Preis die Krone mit nach Hause nehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, lässt er sogar freiwillig sein Haarteil daheim. "Ein Biotop auf dem Kopf und möglicherweise Kakerlaken drin?", so der 56-Jährige kürzlich in einem Interview. Er setzt stattdessen auf Permanent-Make-up.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL. Das Finale findet am Samstag, 5. Februar, statt. Am 6. Februar gibt es das große Wiedersehen der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Sendung ist auch auf RTL+ abrufbar.