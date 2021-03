Rapper Drake gelingt das, was bisher noch kein anderer vor ihm geschafft hat: Er ist auf Anhieb mit drei Neueinsteigern auf den ersten drei Plätzen der US-Billboard-Charts gelandet. Alle drei Songs stammen von seinem aktuellen Album "Scary Hours 2".

Rapper Drake ist gelungen, woran die Beatles und Ariana Grande lediglich leicht kratzen konnten. Er hat als erster Künstler überhaupt zeitgleich drei Neueinsteiger-Titel in den Top drei der "Billboard Hot 100" platzieren können. Wie das US-amerikanische Musikmagazin, das wöchentlich die Singlecharts der USA veröffentlicht, auf seiner Webseite sowie bei Instagram bekannt gab, feiert der Kanadier damit einen einzigartigen Coup.

Demnach rangiert Drakes Single "What's Next" auf Platz eins, "Wants And Needs", die er zusammen mit Lil Baby aufgenommen hat, auf Platz zwei und "Lemon Pepper Freestyle" feat. Rick Ross auf Platz drei. Alle drei Tracks stammen von Drakes neu erschienenem Album "Scary Hours 2". Auch der Rapper selbst informierte seine Follower inzwischen auf seinem eigenen Account über die gute Nachricht.

Auch die Beatles und Ariana Grande konnten in der Vergangenheit bereits alle drei vorderen Plätze mit ihrer Musik für sich beanspruchen. Im April 1964 schaffte es die legendäre Band aus Liverpool mit ihren Songs "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" und "Do You Want to Know a Secret" zum ersten Mal. In der vorherigen Woche desselben Jahres konnten sie sogar die ersten fünf Ränge der Charts belegen.

Ariana Grande gelang das Kunststück dann im Februar 2019. Dabei handelte es sich um die Nummern "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank u, next". Dass es sich bei den Plätzen eins bis drei durchweg um Chart-Neueinsteiger handelt, war allerdings noch nie der Fall.

Im April des vergangenen Jahres gelang Drake übrigens bereits ein anderer Chart-Rekord. Nach dem Titel des meistgestreamten Musikers auf Spotify gelang es ihm als erster männlicher Künstler, zum dritten Mal auf Platz eins in die US-Charts einzusteigen. Mit "Toosie Slide" zog er seinerzeit mit Sängerin Mariah Carey gleich. Im November 2020 tat es ihnen wiederum Ariana Grande gleich. "Positions" war ihr dritter Neueinstieg auf dem ersten Billboard-Platz.