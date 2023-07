Schon "Barbie"-Hauptdarstellerin Margot Robbie erregt mit ihrem Kleid Aufsehen bei der Weltpremiere des Films. Aber Sängerin Dua Lipa noch mehr: In einem durchsichtigen Kleid zieht sie die Blicke auf sich. Und nicht nur, dass das Kleid transparent ist - sie trägt auch keinen BH darunter.

Unter all den Stars bei der "Barbie"-Weltpremiere in Los Angeles aufzufallen, ist gar nicht so leicht. Sängerin Dua Lipa hat es mit einem durchsichtigen Kettenhemdkleid geschafft. Darunter trug sie nur einen weißen Tanga. Auf einen Büstenhalter verzichtete sie.

Hingucker auf dem rosa Teppich: Dua Lipa trug bei der "Barbie"-Weltpremiere ein freizügiges Outfit. (Foto: IMAGO/MediaPunch)

Die Grammy-Gewinnerin betrat den rosafarbenenTeppich im Shrine Auditorium am Sonntag in einem engen, ärmellosen Kettenhemdkleid, das in der Sonne glänzte. Das transparente Material zeigte, dass Dua Lipa lediglich einen weißen Slip darunter trug. Das Kleid hat auf der Vorderseite einen tiefen Rundhalsausschnitt. Am Rücken ist es ebenfalls sehr tief ausgeschnitten, wie die Sängerin den Fotografen durch ihre Posen auf dem rosa Teppich zeigte.

Dazu hatte sie silberne Accessoires kombiniert: ein Paar geschlossene High Heels, Ohrringe sowie eine funkelnde Strasskette. Zum glamourösen Make-up wählte sie einen matten Lippenstift in einem Nude-Ton.

Dua Lipa ist im "Barbie"-Film, der am 20. Juli in Deutschland startet, gleich zweimal vertreten: Sie tritt als Meerjungfrau-Barbie auf und steuert Musik für den Soundtrack bei. Ihr Song "Dance The Night" ist die Lead-Single des Filmalbums und wurde offiziell am 25. Mai veröffentlicht.

Margot Robbie in Schwarz statt Pink

Und nicht nur Dua Lipa, auch Hauptdarstellerin Margot Robbie sorgte für eine Styling-Überraschung bei der "Barbie"-Weltpremiere. Die australische Schauspielerin hatte sich zusammen mit ihrem Stylisten Andrew Mukamal ein echtes Fashion-Highlight überlegt: Sie erschien in einer detailgetreuen Nachahmung der glamourösen "Solo in the Spotlight"-Barbie aus dem Jahr 1960 und überraschte mit einem schwarzen Abendkleid statt der gewohnten Farbe Pink.

In Begleitung von Ken-Darsteller Ryan Gosling in einem rosafarbenen Anzug zeigte sich Robbie in einem glitzernden Couture-Kleid von Schiaparelli. Das trägerlose Bustierkleid ist über und über mit schwarzen Pailletten bedeckt. Das enganliegende, taillierte Kleid endet in Midi-Länge in einem voluminösen Tutu-Rock aus tiefschwarzem Tüll, auf dem wie bei der Originalpuppe von 1960 eine rote Rose befestigt ist. Stylist Mukamal zeigt auf seinem Instagram-Kanal einen direkten Vergleich von Margot Robbies Premieren-Look und der glamourösen Barbie-Puppe.