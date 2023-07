In rund zweieinhalb Wochen startet auch in Deutschland der "Barbie"-Film mit Margot Robbie in der Rolle der Plastik-Blondine. Die Schauspielerin rührt dafür fleißig die Werbetrommel und geht in der Verkörperung ihrer Figur regelrecht auf.

"I'm a Barbie Girl in a Barbie World" - wie oft Margot Robbie den Aqua-Klassiker zur Motivation für ihre neue Filmrolle gehört hat, wissen wir nicht. Jedenfalls lässt die Schauspielerin kaum eine Gelegenheit aus, um auch abseits der Leinwand stilecht für ihren "Barbie"-Streifen zu werben, der demnächst ins Kino kommt. So jetzt auch in Südkorea.

Bei einem Besuch in Seoul setzte Robbie einmal mehr in allen Schattierungen auf Pink. Ihren ersten Auftritt absolvierte sie in einem rosafarbenen Ensemble von Versace. Das Trägertop war mit funkelnden Steinen verziert und hatte einen herzförmigen Ausschnitt. Dazu kombinierte sie einen rosa Midirock mit Gürtel. Die 33-Jährige trug zudem eine pinke Tasche, ebenfalls von Versace, und farblich passende Pumps.

Voilà: Outfit Nummer 1. (Foto: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY)

Ein weiteres von ihrer Rolle inspiriertes Outfit bestand bei ihrem Südkorea-Besuch aus einem pinkfarbenen Blazer mit Midirock. Ein Halstuch in Rosa sowie ein weiß-rosa Hut und entsprechende Pumps vervollständigten diesen Look. Eine rosa Handtasche durfte ebenfalls erneut nicht fehlen.

Der zweite Look, mit dem Robbie die Blicke auf sich zog. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

Weil aller guten Dinge drei sind, tauchte Robbie auch bei einem dritten Auftritt in Seoul komplett in ihre Rolle ab. Diesmal war wirklich alles in rosa gehalten - Top, Minirock, kurz geschnittener Blazer, Haarschleife und Pumps. Ihre rosafarbene Handtasche war dabei in Herzform gegossen.

Und auch so sah man die Schauspielerin in Seoul. (Foto: IMAGO/Penta Press)

Der "Barbie"-Film hatte bereits Anfang Juni für Schlagzeilen gesorgt. Damals hieß es, der Streifen habe eine globale Knappheit bei Farbe mit dem Rosaton ausgelöst. Szenenbildnerin Sarah Greenwood scherzte laut dem Magazin "Architectural Digest": "Der Welt ging das Pink aus."

Verbannung aus Barbieland

Für die Firma, bei der die Produktion Farbe bestellte, ist dies tatsächlich keine Übertreibung. "Sie verbrauchten so viel Farbe, wie wir hatten", sagte Lauren Proud der "Los Angeles Times". Sie ist Vizepräsidentin für globales Marketing der Firma Rosco - ein Unternehmen mit großer Nähe zu Hollywood. "Barbie" war allerdings nicht die einzige Ursache dafür. Laut Proud gab es während der Dreharbeiten 2022 aufgrund der Corona-Pandemie generell Probleme mit globalen Lieferketten. "Barbie" kam dann offenbar noch obendrauf.

"Ich wollte ein sehr leuchtendes Pink, und von allem fast zu viel", sagte "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig zu "Architectural Digest". Sie wolle zeigen, was sie als kleines Mädchen an der Puppe aus dem Hause Mattel begeisterte.

In der ersten Realverfilmung rund um das Kultspielzeug wird die Plastik-Blondine aus dem pinken Barbieland verbannt - weil sie nicht perfekt genug ist. Mit Ken (Ryan Gosling) landet sie in der realen Welt. In Deutschland kommt "Barbie" am 20. Juli in die Kinos.