Es gibt offenbar nichts, das Ed Sheeran nicht kann. Während er gerade auf Tour von seinen Fans frenetisch gefeiert wird, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für seine erste eigene Modekollektion. Schon in Kürze sollen die nachhaltigen Klamotten zur Verfügung stehen.

Eigentlich ist Ed Sheeran ja eher für seine Musik und seine sympathische Art und weniger als Fashion-Ikone bekannt. Jetzt ist der 31-jährige Brite aber dennoch unter die Modedesigner gegangen. Am 14. Juli bringt er seine erste eigene Kollektion auf den Markt.

Die umweltfreundliche Linie für das Label Lucy & Yak besteht aus vier Teilen: einer Latzhose, einem Bucket Hat, einem T-Shirt und einem Hoodie. Fans können sich auf der Webseite der Marke bereits jetzt für den Launch anmelden, um ihn und die sicherlich heiß begehrten Items nicht zu verpassen.

Schmetterling spielt zentrale Rolle

Bei Instagram gibt es ebenfalls schon einen ersten Ausblick auf das die Klamotten zierende Muster zu sehen. Auf zwei Fotos präsentieren die Label-Macher zudem die Latzhose im Sheeran-Look. Die Kleidung sei von seinem neusten Album "=" (ausgesprochen "Equals") inspiriert, wie es im Text dazu heißt. "Als ich zum ersten Mal hörte, dass wir die Chance hatten, zusammen mit Ed Sheeran eine Kollektion zu entwerfen, konnte ich es kaum erwarten, seine Vision in unserem eigenen unverwechselbaren 'Lucy & Yak'-Stil zum Leben zu erwecken", steht dort außerdem geschrieben.

Und: Der Schmetterling spiele eine zentrale Rolle in Eds Kunstwerk, "da er sein Wachstum im Laufe der Jahre widerspiegelt. Deswegen war uns sofort klar, dass wir ihn zum zentralen Thema der Kollektion machen wollten – ein Symbol, das etwas darstellt, mit dem sich die Menschen überall identifizieren können."

Ed Sheeran, bekannt für Songs wie "Shape Of You", "Perfect" und "Shivers", ist derzeit auf Tour. Sie trägt den ebenfalls ungewöhnlichen Namen " - = ÷ x". In deren Rahmen macht der Musiker auch mehrfach Halt in Deutschland. Los ging es am Donnerstagabend in Gelsenkirchen. Dort wird er noch zwei weitere Gigs spielen und so insgesamt 180.000 Fans erreichen. Im September ist er dann ebenfalls dreimal in München und dreimal in Frankfurt zu Gast.