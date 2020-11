Anfang Oktober erlag Rockstar Eddie Van Halen seinem Krebsleiden. Nun tritt sein Sohn Wolfgang in die Fußstapfen des legendären Gitarristen. Mit "Distance" präsentiert er nicht nur seinen allerersten Song, sondern auch ein hochemotionales Video voller Erinnerungen an seinen Vater.

Als Mitbegründer von Van Halen schrieb Eddie Van Halen Musikgeschichte. Nicht nur sein Gitarrenspiel ist legendär. Die Band geht auch als eine der wichtigsten Hardrock-Gruppen in die Annalen ein, die mit "Jump" zudem einen Gassenhauer für die Ewigkeit hinterließ.

Am 6. Oktober jedoch ist Eddie Van Halen im Alter von 65 Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Zurückgeblieben sind nicht nur seine Band und traurige Fans, sondern mit Sohn Wolfgang auch sein einziges Kind, das aus seiner Ehe mit Schauspielerin Valerie Bertinelli stammte.

Der 1991 geborene Wolfgang Van Halen stieg 2006 tatsächlich schon als 15-Jähriger in die Gruppe seines Vaters ein. Seither fungierte er als Bassist von Van Halen. Eigene Musik indes machte er nicht. Bis jetzt. Mit dem Song "Distance" veröffentlichte er nun unter dem Namen Mammoth WVH seinen ersten eigenen Song. "Mammoth" bedeutet so viel wie "Mammut", "WVH" steht für "Wolfgang Van Halen".

"Es war eigentlich gar nicht meine Absicht, die Leute mit 'Distance' zum allerersten Mal von mir hören zu lassen. Außerdem dachte ich, mein Vater wäre hier, um die Veröffentlichung gemeinsam zu feiern", entschuldigt sich der 29-Jährige fast ein bisschen. Und er ergänzt: "Das hier ist für ihn. Ich liebe und vermisse dich, Paps."

Erlöse werden gespendet

So zollt der Musiker mit dem Song seinem verstorbenen Vater Tribut. "Als mein Papa weiter mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte, stellte ich mir vor, wie mein Leben wohl ohne ihn aussehen und wie schrecklich ich ihn vermissen würde. Obwohl der Song unglaublich persönlich ausgefallen ist, denke ich doch, dass jeder das tiefe Gefühl eines solchen Verlustes in seinem Leben nachvollziehen kann", erklärt Wolfgang Van Halen.

Doch nicht nur das Lied ist eine Hommage an Eddie Van Halen, sondern auch der zugehörige Videoclip. Er ist ein Zusammenschnitt älterer Homevideos, in dem Wolfgang Van Halen noch einmal das Leben an der Seite seines Vaters Revue passieren lässt. Der hochemotionale Clip endet mit persönlichen Worten Eddie Van Halens an seinen Sohn: "Ich bin so froh, dass du mein Sohn bist. Ich bin so stolz auf dich."

Finanzielles Kapital will Wolfgang Van Halen übrigens nicht aus der Erinnerung an seinen Vater schlagen. Seine Erlöse mit "Distance" lässt er der Benefiz-Organisation "Mr. Holland's Opus Foundation" zukommen, die auch sein Vater schon unterstützt hatte. Die Stiftung fördert den Musikunterricht für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.