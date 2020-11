2010 landet Menowin Fröhlich bei "Deutschland sucht den Superstar" nur auf Platz zwei. Sein Glück, glaubt seine Ehefrau Senay Ak. In einer TVNOW-Dokumentation über den Sänger sagt sie, er wäre heute sicherlich tot, hätte er damals die Show gewonnen.

Der Gewinner der "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel von 2010 hieß Mehrzad Marashi, damals sehr zum Ärgernis für den Zweitplatzierten Menowin Fröhlich, der bereits 2005 in der Show gescheitert war. Seine Frau sieht das heute ganz anders. Sie ist sich sicher, dass Fröhlich einen Sieg bei DSDS nicht lange überlebt hätte.

Dabei ging es nach der Niederlage für Fröhlich erst so richtig bergab. Alkohol, Drogen, Körperverletzung, Betrug waren von da an seine ständigen Begleiter und brachten ihn schließlich sogar ins Gefängnis. Umso verwunderlicher, dass seine Ehefrau Senay glaubt, alles wäre noch viel schlimmer gekommen, hätte Fröhlich seinerzeit gewonnen. "Wenn er Erster geworden wäre, dann wüssten wir heute nicht, ob er noch leben würde", sagt sie in der Real-Life-Doku "Menowin - Mein Dämon und ich", die aktuell bei TVNOW läuft.

"Es war so, wie Gott es wollte"

In dieser Phase habe ihr Mann besonders tief im Drogensumpf gesteckt. Nicht DSDS-Erster zu werden, sei besser gewesen, glaubt sie. "Das hätte ihm nicht gutgetan. Das muss man einfach so sehen." Auch der 33-Jährige selbst weiß inzwischen, dass er seinerzeit unberechenbar war. "Er sagt selber, er wüsste nicht, was er gemacht hätte", so Senay weiter. "Es war so, wie Gott es wollte. Er hat sein Leben gerettet."

Menowin Fröhlich und Senay Ak haben im September 2019 geheiratet, nachdem der Sänger zuvor mit seiner Verlobten in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war. Das Paar hat vier Kinder, Djievess-Josue, Geneve Maria Sonja, Joel und Jiepen Joelina.

Im Rahmen der Doku begleitet RTL Fröhlich in der Therapie, denn er will den Alkoholentzug unter ständiger Kamerabegleitung wagen. Der wurde richterlich angeordnet, weil er im Sommer 2019 betrunken und ohne Führerschein Bier holen fuhr. Auf dem Rückweg hatte sich sein Auto überschlagen, der Sänger blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auch seine Ehefrau Senay steht ihm bei diesem Schritt natürlich zur Seite. Denn Menowin Fröhlich möchte endlich Frieden finden und sein Leben ändern. Für sich selbst, aber auch für seine Familie und für Menschen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Dabei beobachten kann man ihn in insgesamt 40 Folgen also in "Menowin - Mein Dämon und ich" auf TVNOW. Eine neue Episode gibt es jeden Tag von montags bis freitags.