Nicht erst seit der offiziellen Bekanntgabe der tragischen Demenz-Diagnose von Bruce Willis kümmert sich seine Ehefrau Emma Heming-Willis aufopfernd um ihn und den Rest der Familie. In einem Video erklärt sie jetzt, wie es ihr selbst damit geht und wie viel Kraft es sie jeden Tag kostet.

Bruce Willis' Familie hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert worden sei. Die vergangenen Wochen und Monate brachten dann viele positive Nachrichten über den erkrankten Hollywoodstar.

So teilte etwa seine 34-jährige Tochter Rumer Willis Bilder, auf denen ihr 68-jähriger Vater seine neugeborene Enkelin Louetta im Arm hielt, oder der Star besuchte gemeinsam mit seiner Familie Disneyland. Doch Willis' zweite Ehefrau Emma Heming-Willis hat nun ihrerseits auf Instagram ein Video gepostet, in dem sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt bietet. Darin erklärt sie, dass es ihr "nicht gut" gehe und sich ihre Gedanken oft in düstere Richtungen entwickeln würden.

Sie gibt täglich "ihr Bestes"

Heming-Willis müsse täglich "ihr Bestes geben", wie die 45-Jährige im Video weiter ausführt. Das sei um ihrer selbst willen "wirklich wichtig", aber auch für ihre Familie. Denn sie erklärt weiter: "Wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, können wir uns auch nicht um irgendjemand anderes kümmern, den wir lieben."

Das stelle für Heming-Willis jedoch "eine bewusste Anstrengung" dar, die ihr nicht leicht falle. An jedem Tag würde sie sich Mühe geben, "das beste Leben zu führen", das sie führen kann. Das tue Heming-Willis für ihre "zwei Kinder und Bruce", der nicht wollen würde, dass sie "auf irgendeine andere Art lebt".

Hollywoodstar Bruce Willis ist seit dem Jahr 2009 in zweiter Ehe mit Emma Heming-Willis verheiratet. Das Paar hat die gemeinsamen Töchter Mabel, elf Jahre alt, und Evelyn, neun Jahre. Mit seiner vorherigen Ehefrau Demi Moore hat Willis drei Kinder: die Töchter Rumer, die 29-jährige Tallulah und den drei Jahre älteren Scout LaRue Willis. Rumer Willis brachte erst vor wenigen Monaten die erste Enkeltochter Louetta zur Welt. Die Patchworkfamilie soll viel Zeit gemeinsam verbringen.